Selvaggia Roma da Temptation Island al GF Vip 5: prima e dopo, incredibile trasformazione

Selvaggia Roma da Temptation Island al Grande Fratello Vip 5. Qualche ora fa ha fatto il suo debutto come concorrente nella Casa più spiata e famosa d’Italia, dopo aver trascorso alcune settimane in isolamento a causa del Covid-19. Come ben ricorderete l’ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo aveva prima negato di aver contratto il Sars-Cov-2 all’Adnkronos, rivelando di essere “sana come un pesce”, salvo poi ritrattare tutto sui social.

Ma Selvaggia Roma è finita subito al centro del gossip per la sua incredibile trasformazione, che sta lasciando tutti senza parole. Il prima e dopo della web influencer, dopo una serie di interventi di chirurgia estetica e mastoplastica additiva, sta dividendo in due il popolo della Rete.

Tre anni fa l’ex corteggiatrice dell’ex tronista Alessio Lo Passo aveva confessato di essersi rifatta le labbra e anche il décolleté. Oggi però è diventata praticamente irriconoscibile.

In molti hanno scritto su Twitter che ha cambiato praticamente i connotati. Tanti hanno sottolineato un’incredibile somiglianza con l’annunciatrice e conduttrice tv Emanuela Folliero.

Il giornalista di Chi, conduttore e autore tv Gabriele Parpiglia ha condiviso uno scatto collage di Selvaggia su Twitter e ha commentato: “GF VIP scegli quale Selvaggia Roma partecipa al Grande Fratello Vip 2020“.

Una follower di Parpiglia ha cinguettato incredula: “Ma tu lo sai che io l’ho vista e ho detto …..mai vista, mi sembra un po’ coatta ma non l’ho mai vista… e poi scopro che è la Selvaggia di Lenticchio e io l’adoravo a Temptation Island. Ma veramente è lei?”. Un’altra follower ha aggiunto: “Esagerato per dire che si è rifatta labbra, naso, zigomi, seno, extension, dici che non è la stessa?”. E poi ancora: “Ma è un’altra persona!”. Un’altra follower ancora ha scritto: “Ma la famiglia la riconosce?”.