Francesco Chiofalo finisce al pronto soccorso: “Le mie labbra si gonfiano da sole”

Francesco Chiofalo è finito al pronto soccorso. L’ex concorrente di Temptation Island ha condiviso alcune storie con i suoi follower di Instagram, che lo immortalano con le labbra molto gonfie. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma è davvero preoccupato.

Lenticchio si è rifatto le labbra? Pare proprio di sì, ma i risultati sono alquanto disastrosi. “Guardate cosa mi è successo alle labbra – ha detto il fidanzato di Antonella Fiordelisi -. Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”.

Il personaggio tv Francesco Chiofalo ha poi aggiunto: “Sembrava fosse una allergia. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura – ha asserito -. L’unica cosa che mi rende davvero triste è che sono lontano dalla mia ragazza. Ti amo piccola non ti preoccupare”.

Redazione-iGossip