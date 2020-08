Gemma Galgani di Uomini e Donne smentisce di essersi rifatta: il prima e il dopo

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha smentito di essersi rifatta al settimanale di cronaca rosa e spettacolo Di Più Tv. Non è la prima volta che la dama torinese del trono over della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 smentisce questi pettegolezzi sul suo ricorso alla chirurgia estetica.

Gemma Galgani prima e dopo – Foto: Gossipblog.it

Durante una recente puntata di Uomini e Donne, l’opinionista e vamp Tina Cipollari aveva detto: “Era uguale a oggi? È palese che ha fatto dei ritocchi, anche se purtroppo su di lei non hanno effetto”. Già in quell’occasione Gemma aveva smentito di essere intervenuta chirurgicamente: “È vero che c’è stato un cambiamento in me, prima usavo le ballerine poi ho iniziato a indossare solo i tacchi”.

In molti avevano stigmatizzato queste dichiarazioni di Gemma, schierandosi dalla parte di Tina. L’ex fidanzata del Gabbiano Giorgio Manetti è tornata a spazzare via questi rumor dalle pagine del settimanale Di Più Tv: “Io rifatta? Non è assolutamente vero. Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto – ha concluso Gemma -, tengo al mio aspetto”.

