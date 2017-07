Gianluca Vacchi: prima e dopo il successo sui social network

Gianluca Vacchi è diventato negli ultimi anni uno dei personaggi famosi più chiacchierati, invidiati, famosi e popolari dello star system italiano. Anche gli Stati Uniti hanno consacrato Mr Enjoy, etichettandolo come il Kim Kardashian italiano. I gossip sulla sua vita privata e pubblica sono sempre al centro dell’attenzione mediatica, come d’altronde i video dei suoi balli scatenati e super hot condivisi su Instagram e Facebook. Archiviata la sua relazione d’amore con la modella Giorgia Gabriele, il ricco e fortunato Mr Enjoy sta flirtando con la “quasi Miss Mondo” Ariadna Gutierrez. Ora però sono spuntate alcune foto del suo recente passato, che sono diventate subito virali!

Il sexy e muscoloso re italiano dei social network aveva un look completamente diverso 10 anni fa. In alcune foto pubblicate dalla rivista spagnola Hola! il testimonial del brand EFFEK al Pitti Immagine Uomo n. 91 aveva i capelli biondi e lunghi, barba appena accennata e completi firmati molto classici a completare un look da manager in piena carriera. In quel periodo non era noto al grande pubblico, ma solo nel mondo della finanza.

Il ricco e influente imprenditore Gianluca Vacchi ha poi cambiato look e anche lavoro! “Ho capito che la Rete aveva una grande seduzione comunicativa – aveva raccontato l’imprenditore diversi anni fa – Da Instagram ho imparato che ciò che i giovani apprezzano di più è un modo di vestire stravagante, senza però cadere nel ridicolo. Voglio dare ai giovani un messaggio positivo e di sfida, essere per loro uno stimolo creativo nel vestire e nella forma fisica, soprattutto per il cibo e il fitness”.

Oggi è molto seguito e amato su Instagram e Facebook ed è richiestissimo come dj nei locali più in del Vecchio Continente, scatenando l’ira e le critiche di diversi deejay professionisti. Lui va avanti per la sua strada e si gode la vita a 360°.