Selvaggia Roma di Temptation Island si è rifatta le labbra. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha rivelato ai suoi follower, senza troppi giri di parole e abbattendo il muro dell’omertà che regna nel jet set italiano e non solo, di essere ricorsa al filler. L’ex concorrente di Temptation Island 2017 Selvaggia Roma ha giocato d’anticipo e ha preso tutti, giornali e detrattori, in contropiede.

Molte vip dello star system nazionale e internazionale negano quasi sempre di essere ricorse ai ritocchi, alla chirurgia estetica o plastica. Molte temono per la carriera. Altre se ne vergognano. Altre ancora preferiscono non dire nulla per evitare polemiche e pettegolezzi.

L’ex compagna di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, ha invece ammesso senza problemi: “Filler labbra! Effetto naturalissimo! Così amo la chirurgia estetica!”. Il risultato è davvero eccezionale, poiché è stato un intervento poco invasivo e non ha stravolto affatto le sue labbra.

Dopo aver annunciato la fine della sua storia con Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma va avanti per la sua strada e si gode questo periodo di singletudine. I fan dell’ex coppia di Temptation Island sperano vivamente in un ritorno di fiamma, ma le probabilità sembrano essere davvero poche… Molto presto ne sapremo qualcosa in più! Stay tuned!