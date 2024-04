I Don’t Wanna Wait di David Guetta feat. OneRepublic: testo, traduzione e video

I Don’t Wanna Wait di David Guetta feat. OneRepublic è disponibile da ieri 5 aprile. Il brano utilizza il sample di una super hit mondiale evergreen del genere dance dei primi anni 2000, vale a dire l’intramontabile Dragostea Din Tei esplosa nel 2004 prima in Italia, poi in Europa e successivamente nel resto del mondo grazie alla pubblicazione della cover della famosa e popolare cantante rumena naturalizzata italiana Haiducii, ripresa dal gruppo moldavo degli O-Zone. Ecco testo, traduzione e video della canzone.

I Don’t Wanna Wait di David Guetta feat. OneRepublic: le dichiarazioni di Haiducii

La famosa e popolare cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, ha dichiarato: «Qualche giorno fa, aprendo i miei social (sbalordita) iniziai a scorrere moltissimi tag e messaggi provenienti da svariati profili di addetti ai lavori e dj residenti in paesi europei ed extraeuropei».

«Non comprendendo cosa fosse successo cercai di arrivare all’origine di tutti i tag ricevuti – ha proseguito l’artista di Respira, I Need a Boyfriend e More ‘N’ More (I Love You) -, finendo sotto una menzione attraverso la quale arrivai dritta al profilo di David Guetta, il quale poche ore prima aveva pubblicato sui suoi account ufficiali l’anteprima del nuovo singolo con gli OneRepublic. Così compresi che David Guetta aveva utilizzato il sample, ovvero il campione di Dragostea Din Tei per il nuovo singolo appunto ‘I Don’t Wanna Wait’ insieme agli OneRepublic».

Per poi concludere: «Sono davvero felice della nuova vita di un brano che negli anni continua a cambiare pelle, attraversando anni, generazioni e generi musicali, ma conservando la stessa magia di vent’anni fa».

I Don’t Wanna Wait di David Guetta feat. OneRepublic: il testo

Let’s make tonight the weekend

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wait

Got no reason not to celebra-ate

Baby, I just don’t wanna wait

Swimming in the deep blue

Got me thinking ‘bout you

I’m just trying to dive right in

Wanna spend tonight like

The last night of our lives

Chasing all the love we can

And I know, I’m in a sea of lights

And all that I can see is you

And now I’m dyin’ to feel alive

So baby, let’s try something new

Let’s make tonight the weekend

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wait

Got no reason not to celebra-ate

Baby, I just don’t wanna wait

Tonight’s the weekend

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wait

Got no reason not to celebra-ate

Baby, I just don’t wanna wait

I’ve been chasing so long

Every right that feels wrong

Rather be with you instеad

There’s something about it right hеre

Got me seeing so clear

Rainbow-coloured skies ahead

And I know, I’m in a sea of lights

And all that I can see is you

And now I’m dyin’ to feel alive

So baby, let’s try something new

Let’s make tonight the weekend

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wait

Got no reason not to celebra-ate

Baby, I just don’t wanna wait

Tonight’s the weekend

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wait

Got no reason not to celebra-ate

Baby, I just don’t wanna wait

Let’s make tonight the weekend

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wai-ait

I don’t wanna wait

Got no reason not to celebra-ate

Baby, I just don’t wanna wait.

I Don’t Wanna Wait di David Guetta feat. OneRepublic: la traduzione

Facciamo sì che stasera sia il weekend

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non c’è motivo per non celebrare

Amore, proprio non voglio aspettare

Nuotando nel blu profondo

Mi fai pensare a te

Sto solo cercando di tuffarmi

Voglio passare questa notte

Come l’ultima della nostra vita

Inseguendo tutto l’amore che possiamo

E so di essere in un mare di luci

E tutto ciò che riesco a vedere sei tu

E ora sto morendo dalla voglia di sentirmi vivo

Quindi amore, proviamo qualcosa di nuovo

Facciamo sì che stasera sia il weekend

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non c’è motivo per non celebrare

Amore, proprio non voglio aspettare

Questa sera è il weekend

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non c’è motivo per non celebrare

Amore, proprio non voglio aspettare

Ho inseguito così a lungo

Ogni cosa giusta che sembra sbagliata

Preferirei essere con te invece

C’è qualcosa di speciale qui

Mi fa vedere così chiaramente

Ci sono arcobaleni nel cielo

E so di essere in un mare di luci

E tutto ciò che riesco a vedere sei tu

E ora sto morendo dalla voglia di sentirmi vivo

Quindi amore, proviamo qualcosa di nuovo

Facciamo sì che stasera sia il weekend

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non c’è motivo per non celebrare

Amore, proprio non voglio aspettare

Questa sera è il weekend

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non c’è motivo per non festeggiare

Amore, proprio non voglio aspettare

Facciamo sì che stasera sia il weekend

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non voglio aspettare

Non c’è motivo per non festeggiare

Amore, proprio non voglio aspettare.

I Don’t Wanna Wait di David Guetta feat. OneRepublic: il video