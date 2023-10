La causa legale degli O-Zone contro Haiducii? Un’altra colossale bufala che ha trovato spazio per troppo tempo in internet sulle pagine Wikipedia della famosa e popolare artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache e della hit mondiale Dragostea Din Tei. L’entourage della nota cantante di Respira, Nara nara na na (Mne s toboj choroso) e More ‘N’ More (I Love You) ha smentito categoricamente e con fermezza quest’altra fake news. Non c’è stata nessuna penale, poiché non è mai esistita una causa legale tra il gruppo musicale moldavo degli O-Zone, autori della canzone, e Haiducii, che ha interpretato magistralmente la cover che poi è diventata popolare e famosa in tutta Europa e anche nel resto del mondo.

La hit mondiale è stata reinterpretata da tantissimi altri artisti, ma la cover di Haiducii ha registrato uno strepitoso successo forse per via dell’impronta dance, il ritmo calzante e la linea melodica. Su questa scia ha partecipato con lo stesso brano, come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004, al programma “Stasera pago Revolution” di Fiorello e altre numerose trasmissioni, come Chiambretti Night e Top of The Pops e svariate ospitate su Mtv Italia, Germania, Francia e Svizzera.

Il 23 giugno 2023 è uscita Troppo Chic, una nuova versione di Dragostea Din Tei con protagoniste Haiducii e Caffellatte. L’estate 2023 dell’artista è proseguita l’11 agosto con la pubblicazione della sua nuova versione solista dell’iconica canzone dance e con il grande ritorno in tv: si è esibita in coppia con Caffellatte durante la terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live trasmessa il 18 luglio in prima serata su Italia 1 e successivamente da sola durante la seconda serata dell’Arena Suzuki dai 60 ai 2000 trasmessa il 27 settembre sempre in prime time su Rai 1.

HAIDUCII: BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA

L’altra bufala su Haiducii? L’età: non ha 46 anni, ma 52

Il dato sull’età dell’artista rumena naturalizzata italiana è tornato in auge nuovamente in queste ultime settimane in seguito alla sua partecipazione alla seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 200o su Rai 1. Sul web si è subito scatenato il gossip e la domanda “Quanti anni ha Haiducii?” è diventata virale sui motori di ricerca. Come spesso accade per diversi personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale, le informazioni non sono sempre corrette sulla più importante e potente enciclopedia mondiale della Rete: Wikipedia.

Ora il dato è stato corretto, ma fino a qualche giorno fa su Wikipedia come d’altronde su tanti siti, giornali e testate giornalistiche non veniva riportato in modo esatto. Non ha 46 anni, ma 52 poiché è nata il 14 giugno 1971. L’ha rivelato indirettamente la stessa artista in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa in vista del lancio della nuova versione future rave di Dragostea Din Tei. 52 anni portati in splendida forma con un fisico da fare invidia alle 20enni!

«La musica è energia e vibrazione – ha dichiarato la cantante alla stampa -, poiché riesce ad entrare nel tuo corpo senza chiederti l’età. Pompa il cuore a mille per chi la fa e per chi l’ascolta. La musica è un dono come anche la nostra età. Nel mio caso sono 52 anni e scrivo, interpreto e faccio musica sempre con passione e grinta. Quando ho cantato per la prima volta Dragostea Din Tei avevo 33 anni, ero già energica e travolgente per conto mio, forse però ero più attenta a non disturbare o meglio più pacata di oggi sul palco. Oggi dopo vent’anni con la maturità che mi ritrovo e l’esperienza di centinaia di live svolti in ogni parte del mondo – ha concluso Haiducii -, credo di avere più grinta oggi che a 30 anni».