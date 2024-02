The Voice Senior 4 in festa per la reunion di Haiducii e Lemuri il Visionario: spettacolo e musica su Rai1

The Voice Senior 4 in festa per la reunion di Haiducii e Lemuri il Visionario: grande spettacolo e musica su Rai1 sulle note della hit mondiale Dragostea Din Tei che ha mandato in visibilio i giudici del talent show, in primis uno scatenatissimo Clementino, e il pubblico. L’icona dance degli anni 2000 è stata infatti la super ospite della prima puntata di The Voice Senior 2024, condotto da Antonella Clerici e con una giuria di coach composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

La prima puntata di The Voice Senior 4 ha conquistato 3.557.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 – dalle 21:39 alle 01:01 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 2.891.000 spettatori con uno share del 19.7%.

Tanto divertimento su Rai1 con tanti concorrenti, alcuni anche abbastanza famosi come Mario Rosini (secondo classificato al Festival di Sanremo 2004), e la guest star Haiducii.

La famosa artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, ha preso parte in veste di guest star alla prima puntata di The Voice Senior 4, regalando una bellissima e magica sorpresa a uno dei concorrenti in gara: l’eclettico e misterioso cantautore di origine pugliese Lemuri il Visionario, alias Vittorio Centrone. L’artista visionario è la voce maschile originale di Dragostea Din Tei.

A 20 anni di distanza dal successo mondiale dell’intramontabile canzone dance che ha dominato tutte le classifiche e fatto ballare e scatenare intere generazioni in tutte le dancefloors del globo, Haiducii e Lemuri il Visionario si sono incontrati ed esibiti live per la prima volta insieme sul palco del talent show di Rai1 sulle note dell’iconico ed evergreen brano dance, mandando in visibilio giudici e pubblico.

«Caro Vittorio ho deciso dunque di esserti vicino in questo giorno magico – racconta Haiducii -, nella tua rinascita. Non so quanto ti sarò d’aiuto in questo tuo percorso, ma non ti ho lasciato solo quando hai ricordato al pubblico e ai giudici di The Voice Senior “Sono la voce maschile di Dragostea Din Tei”, magari come hai già fatto in altre occasioni durante i tuoi concerti. Questa volta sono stata al tuo fianco, ho accettato di farti una sorpresa quando la produzione del programma ci ha chiesto di esserci. Da quel giorno non ho più dormito come le altre notti. Pensavo a questo incontro perché in realtà noi non abbiamo mai cantato insieme, mai».

Per poi aggiungere: «Ci siamo incontrati a Roma nel 2003, in uno studio di viale Mazzini, nel quale avrei dovuto verificare il tuo cantato nella mia lingua, il romeno e devo ammetterlo, era perfetto. Saranno state le tue origini pugliesi ad aiutarci, grazie dolce Puglia. Poi silenzio musicale per 20 anni fino al grande giorno, il quale mi ha visto dietro le quinte dello show molto amato dagli italiani. Tutto il resto è storia».

HAIDUCII: BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA

«Signori e signore Dragostea Din Tei cantata da due foglie al vento – conclude Paula Monica Mitrache – che tremano dall’emozione e ballano per la felicità. Vittorio vola verso la vittoria, io nel mio piccolo, ci sarò fino alla fine».

CAUSA LEGALE DEGLI O-ZONE CONTRO HAIDUCII? L’ENNESIMA FAKE NEWS SULLA CANTANTE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paula Mitrache (@haiduciimusica)

The Voice Senior andrà in onda per altre sei puntate ogni venerdì in prima serata su Rai1. Inoltre è sempre disponibile on demand su RaiPlay e all’estero su Rai Italia per poter così rivedere tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti. Il talent show è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.