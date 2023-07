Barbara d’Urso è stata insultata e offesa da un influencer e star dei social network, ma la giudice non ha dato ragione alla conduttrice tv.

Il 2023 è un anno davvero da dimenticare per la famosa e chiacchierata conduttrice tv di Mediaset, Barbara d’Urso. Nessuno si immaginava un epilogo così triste e rocambolesco tra l’ex dottoressa Giò e Cologno Monzese. Amata e popolare, ma anche molto criticata e odiata dal pubblico del web, la presentatrice televisiva e attrice campana è stata messa alla porta senza troppi complimenti proprio dall’azienda per la quale si è spesa tantissimo negli ultimi decenni.

Dopo la morte del presidente e fondatore del Gruppo Mediaset, Silvio Berlusconi, suo figlio Pier Silvio ha radicalmente cambiato tutto e stravolto i palinsesti televisivi. La prima vittima sacrificale è stata proprio Barbara d’Urso che da settembre non la vedremo più nello studio televisivo di Pomeriggio 5.

Al suo posto ci sarà Myrta Merlino, che ha lasciato l’Aria che tira su La7. Il contratto di Barbara con Mediaset scadrà a dicembre 2023, ma la delusione della stessa presentatrice tv campana e dei suoi numerosi fan è fortissima. Tanti suoi ospiti vip si sono schierati dalla sua parte, esprimendole solidarietà ma Pier Silvio Berlusconi ha ormai deciso e non tornerà più sui suoi passi.

Oltre a Barbara d’Urso, l’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset ha fatto fuori anche Belen Rodriguez e Ilary Blasi rispettivamente da Le Iene e L’Isola dei famosi. Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre. Inoltre ha fatto sapere che non ci sarà spazio per influencer e star di Onlyfans nei reality della sua azienda.

Barbara d’Urso perde la causa

Non è un periodo felice e facile per Barbara d’Urso. Dopo la discussa decisione di Pier Silvio Berlusconi su Pomeriggio 5, l’ex presentatrice di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso è costretta a incassare un altro durissimo colpo basso. Questa volta però non c’entra il secondogenito di Silvio Berlusconi.

L’ex conduttrice del Grande Fratello ha perso a sorpresa la causa in merito agli insulti ricevuti da un coatto di periferia. Nel 2019 la mamma vip aveva sporto querela contro Damiano Coccia soprannominato Er Faina, personaggio pluritatuato molto seguito su Instagram e Facebook, poiché quest’ultimo le aveva riservato parole forti e insulti sui social, tra cui l’epiteto “imbecille” ma anche “vergogna della tv italiana”, “mucca”, “caldaia” e anche una foto che lo ritrae di spalle con una sacco dell’immondizia nero con scritto sopra “Barbara d’Uso“.

Un’altra beffa per Barbara d’Urso

Oltre al danno anche la beffa per Barbara d’Urso. La gip Giulia Arceri ha archiviato il procedimento perché non c’è diffamazione. Secondo la giudice l’epiteto imbecille che l’influencer ha rivolto alla conduttrice tv è “frutto della libera manifestazione del pensiero”. E poi ancora: “Nessuno penserebbe mai di considerare davvero la conduttrice una persona di poco valore per le propalazioni di un tale soggetto”.

Finora i diretti interessati non si sono espressi sui social, ma i fan dell’ex dottoressa Giò sono rimasti davvero sconvolti e attoniti. Il periodo nero per lei continua… E voi che cosa ne pensate di questa decisione della gip Giulia Arceri? Secondo molti incentiverebbe il popolo del web a insultare gratuitamente i personaggi famosi sui social senza ritegno ed educazione…