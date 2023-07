Chando Erik Luna in primo piano - Foto: Instagram ufficiale

Chando Erik Luna è stato investito a Londra poche settimane fa. Il 35enne attore e modello spagnolo è attualmente ricoverato in ospedale. I suoi fan sono piuttosto preoccupati dopo aver visto diverse stories sul profilo Instagram del suo fanclub italiano. Ma che cosa e quando è successo? Quali sono le attuali condizioni di salute del protagonista di numerosi cortometraggi di successo internazionale, come Muérete, mi amor ed El resto de nuestras vidas?

Il modello di rilievo internazionale ed ex fidanzato della diva delle telenovelas Grecia Colmenares è stato più volte intervistato dal nostro sito di cronaca rosa iGossip.it durante gli ultimi anni. Il bellissimo e sensuale attore e regista spagnolo, che è stato eletto uno degli “uomini più belli del mondo” dal magazine Arena, è sempre stato disponibile e gentile con la nostra redazione nel rilasciare dichiarazioni, commenti e interviste. Di recente ha rilasciato numerose interviste ai più importanti magazine e riviste italiane: dal settimanale di cronaca rosa Novella 2000 a Vero Salute e Vero.

Chando Erik Luna vittima di un incidente a Londra

Ora questa notizia dell’incidente in Inghilterra ha destabilizzato tutti, scatenando un’ondata di apprensione, ansia e preoccupazione in tutti coloro che lo seguono, amano e apprezzano. Noi di iGossip.it abbiamo chiesto informazioni ai fratelli di Chando per conoscere il suo stato di salute.

Chando Erik Luna ricoverato in ospedale: il comunicato della famiglia

Questo è il comunicato che la famiglia dell’attore ha inviato alla nostra redazione: “Chando Erik Luna è in coma in una rinomata struttura ospedaliera della capitale del Regno Unito, dopo essere stato vittima di un incidente la mattina presto del 10 luglio a Londra. Ha riportato un trauma cranico, ferite su tutto il corpo e una frattura al braccio sinistro. Le sue condizioni sono molto delicate. I medici prevedono una guarigione a medio termine. L’autore dell’investimento è scappato senza prestare soccorso ed è ricercato dalla polizia britannica”.

Noi facciamo un grosso augurio di pronta guarigione a Chando Erik Luna e gli mandiamo un forte abbraccio virtuale.

