Come sta Chando Erik Luna dopo l’incidente? Il comunicato della famiglia

Come sta Chando Erik Luna dopo l’incidente a Londra? Le ultime stories pubblicate sul profilo Instagram del suo fanclub hanno allarmato nuovamente i fan. Precisiamo subito che le sue condizioni di salute non sono gravi poiché è fuori pericolo. Alla nostra redazione è arrivato un nuovo comunicato della famiglia del 35enne attore e modello di rilievo internazionale. Quali sono le attuali condizioni di salute del protagonista di numerosi cortometraggi di successo internazionale, come Muérete, mi amor ed El resto de nuestras vidas?

Il modello di rilievo internazionale ed ex fidanzato della diva delle telenovelas Grecia Colmenares è stato più volte intervistato dal nostro sito di cronaca rosa iGossip.it durante gli ultimi anni. Il bellissimo e sensuale attore e regista spagnolo, che è stato eletto uno degli “uomini più belli del mondo” dal magazine Arena, è sempre stato disponibile e gentile con la nostra redazione nel rilasciare dichiarazioni, commenti e interviste. Di recente ha rilasciato numerose interviste ai più importanti magazine e riviste italiane: dal settimanale di cronaca rosa Novella 2000 a Vero Salute e Vero.

Chando Erik Luna ricoverato in ospedale

Dopo l’incidente del 10 luglio scorso a Londra, Chando è finito di nuovo in ospedale. Questo è il comunicato stampa che la famiglia dell’attore ha inviato alla nostra redazione: “Il 17 agosto Chando Erik Luna è stato ricoverato al Princess Grace Hospital di Londra dopo un collasso nella casa di famiglia nella capitale britannica. A pochi giorni dall’uscita da un altro ospedale e a soli 40 giorni dal grave incidente, il modello ha nuovamente avuto problemi di salute”.

Si continua a leggere: “Questa volta a causa di un’infezione acuta che ha colpito caviglie, ginocchia e fianchi e potrebbe essere potenzialmente pericoloso a causa della salute delicata di Chando e della rapidità dell’infezione che si ritiene provenga da un batterio. L’attore spagnolo è entrato in ospedale consapevolmente ma è stato poi prontamente sedato”.

E poi ancora: “Chando ha detto solo: ‘Voglio che questo dolore finisca ora, non posso più’. I genitori del modello non si sono separati da lui e sono tutti molto preoccupati perché nonostante l’infezione sia curata con antibiotici per via endovenosa, l’evoluzione dei prossimi giorni è della massima importanza visto che potrebbe avere problemi di salute irreversibili”.

Noi facciamo un grosso augurio di pronta guarigione a Chando Erik Luna e gli mandiamo un forte abbraccio virtuale.

