Chando Erik Luna ribadisce a iGossip.it: “Non ho mai tradito Grecia Colmenares, perché con Manila Gorio era tutto finto”

Chando Erik Luna ha voluto fare chiarezza una volta per tutte al nostro sito iGossip.it su tutti gli ultimi scoop e pettegolezzi degli ultimi mesi, dopo che nelle ultime settimane ha confessato ai suoi follower di Instagram che non è mai stato fidanzato con la conduttrice tv e pr dei vip Manila Gorio in quanto era tutto clamorosamente finto e ha più volte ribadito di non aver mai tradito Grecia Colmenares. Inoltre nei giorni scorsi il modello e attore spagnolo ha fatto mea culpa sui social e ha svelato che tutte le paparazzate a Mykonos e Ibiza erano finte poiché erano state realizzate a Bari e ha riservato una raffica di attacchi alla presentatrice barese, scatenando reazioni contrastanti sul web. La manager è rimasta sconvolta dagli attacchi social durissimi e al vetriolo di Chando e l’ha accusato di aver finto in questi 8 mesi. Inoltre l’ha accusato di averla tradito con il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia. Urtis ha però negato tutto e su Instagram Story ha attaccato Manila: “Stai utilizzando le persone per fare gossip a tuo favore e a discapito degli altri, stai giudicando senza sapere, ma soprattutto stai incolpando un tuo amico di una cosa che sai benissimo che non c’entra”. Ora l’ex fidanzato della star delle telenovelas Grecia Colmenares ha raccontato tutta la sua verità su questa storia, lanciata diversi mesi fa da Il Giornale e finita diverse volte al centro del dibattito nei salotti tv di Barbara D’Urso, ha parlato di Grecia Colmenares, della querelle con Giacomo Urtis e della sua vita privata.

Ciao Chando, perché hai deciso di vuotare il sacco su Manila Gorio mediante alcuni post social?

Il discorso è abbastanza lungo. Sono stati mesi difficili e travagliati, perché all’inizio l’avevo presa come un gioco, ma poi ci sono state tante questioni e vicende gravi che mi hanno spinto a denunciare tutto ciò su Instagram, dichiarando che con Manila era tutto rigorosamente finto: dall’inizio alla fine. Anche io ho commesso i miei errori, ma c’è un limite a tutto!

Perché hai accettato tutto ciò?

Io non vivo in Italia… non conosco nessuno del mondo dello spettacolo italiano. Per me è tutto nuovo. Dopo aver dato la mia disponibilità per rilasciare un’intervista a un suo programma tv, mi è stato proposto di fare uno scoop e ho accettato. So che ora dopo questa intervista la gente parlerà male di me, ma è una cosa normale nel mondo dello spettacolo… non dico che è una cosa buona e corretta, ma è normale e in Italia è molto diffusa. Io però con Manila non ho mai fatto niente, zero, solo qualche bacio sulla bocca per dare scandalo e dare visibilità sia a me che a lei. All’inizio l’ho fatto per gioco e anche per visibilità, ma non per soldi dato che lavoro come attore e modello in America. Poi quando è scoppiato lo scandalo relativo al finto tradimento ai danni di Grecia Colmenares, se ci fate caso nel primo video inviato a Barbara D’Urso io ho detto la verità e cioè “Manila ha chiamato il paparazzo ed è una mia amica, con cui ho scambiato alcuni baci in bocca, ma non sono né fidanzato né innamorato”. Gli opinionisti in studio mi hanno criticato e attaccato. Io poi sono andato a lavoro in Germania e Turchia. Grecia è andata in studio da Barbara per fornire la sua versione, anche se lei non sapeva tutto ciò, ma ho provato a parlare con lei ma è stato impossibile perché ha un carattere molto difficile. Poi dopo alcune pressioni sono tornato con Manila nello studio di Barbara D’Urso, dichiarando che “ci stiamo frequentando”. Questo è stato il mio grande errore, l’ho fatto un po’ per visibilità.

Dopo tutto ciò, le ho detto che io non voglio più portare avanti questo teatrino anche perché io durante questi mesi non ho mai messo una foto su questa finta storia sul mio profilo Instagram. Sono una persona di mentalità molto aperta e liberale. Ho provato tutto nel sesso e non mi vergogno a dirlo. Anche quando siamo andati al Matera Pride 2019, dove ho conosciuto una splendida persona e un grande artista come Marco Carta, lei ha continuato a raccontare bugie sul finto matrimonio e sul nostro finto fidanzamento. Mi ha fatto male tutto ciò. Il giorno dopo le ho detto: “Basta, basta, finiamola con questa finta storia e non mettere più foto dove stiamo insieme sui social”. Io sono divorziato e credo molto nel valore del matrimonio e della famiglia, e non vi nego che sogno di diventare papà.

E che cosa è successo dopo?

Lei mi ha bloccato su Instagram e ha continuato a portare avanti questa finta storia, parlando di matrimonio e raccontando altre bugie e finte accuse… Ma i miei fan italiani mi hanno avvisato che stava portando comunque avanti questa farsa. Ho detto basta e ho raccontato tutta la verità ai miei follower di Instagram. Ma sono rimasto davvero scioccato e turbato dai giornalisti italiani di cronaca rosa, che non verificano le fonti e riportano anche accuse gravissime di violenza e molestie sessuali senza contraddittorio, proprio come è successo con la fake news di Giacomo Urtis riportata da Dagospia. Allucinante!

Hai avuto modo di chiarirti con Urtis?

Dopo che ho annunciato di aver dato mandato al mio avvocato di adire le vie legali contro Manila Gorio e Giacomo Urtis, gli ho inviato un messaggio su WhatsApp mettendolo al corrente dei provvedimenti legali. Lui mi ha risposto con un messaggio in spagnolo in cui ha smentito categoricamente di aver rilasciato quelle dichiarazioni gravissime a Dagospia, sottolineando il fatto di aver parlato con il giornalista solo del suo cambio di look e non di me. Ma quest’altra farsa sta andando avanti sui social! Io però andrò avanti con la giustizia e denuncerò lui per diffamazione e lei perché continua a pubblicare le mie immagini sui suoi social senza la mia autorizzazione. Dopo il mio sfogo social, tanti vip italiani e stranieri, ma anche diversi fan italiani, mi stanno inviando tantissimi messaggi ed email di solidarietà e sostegno.

Andrai da Barbara D’Urso a settembre?

Non credo anche perché se vado, questa storia non finirà più…

In che rapporti sei con Grecia Colmenares?

Nessun rapporto ormai da diversi mesi, purtroppo mi dispiace il modo in cui è finita la nostra storia d’amore. Lei vive in Venezuela. Io abito a Zurigo e in California. Ci siamo lasciati per incompatibilità caratteriali… lei ha un carattere molto difficile. Lei vive in un mondo di fantasie. Comunque le auguro di incontrare l’uomo della sua vita.

Dopo Grecia e Manila, come procede la tua vita personale e professionale?

Non voglio molto parlare della mia vita personale, ma posso dire che sono un uomo molto felice. La mia vita lavorativa procede molto bene e la mia vita sentimentale è davvero meravigliosa, ma non voglio aggiungere altri dettagli. Questa è la vera vita di Chando Erik Luna. Spero che il pubblico italiano non sia molto cattivo con me per l’errore che ho commesso.

