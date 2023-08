Grande Fratello, ultime news e indiscrezioni. Mancano ormai pochissimi giorni alla nuova edizione del famoso e chiacchieratissimo reality show di Canale 5. Per la prima volta sarà una versione ibrida: metà concorrenti saranno Vip e metà Nip. Il cast dei concorrenti Vip è stato ormai chiuso. Tra questi spiccano Grecia Colmenares, Ciro Petrone e Alex Schwazer. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e influencer pluritatuato Lucas Peracchi ha contestato la drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi di escludere a priori personaggi con account attivi su Onlyfans dai reality e programmi tv del Gruppo Mediaset durante un’intervista concessa al settimanale Nuovo.

L’ex tronista Lucas Peracchi è uno dei vip italiani più attivi su Onlyfans. Molto seguito e amato sui social network, da Instagram a Telegram, Lucas Peracchi è approdato su Onlyfans dove realizza contenuti molto piccanti e sensuali per il pubblico femminile e quello lgbtqi+.

Diventato popolare grazie al ruolo di tronista a Uomini e Donne, il personal trainer e modello pluritatuato è finito spesso al centro del gossip per il suo matrimonio (finito) con Silvia Corrias e per la sua precedente e chiacchierata love story con la socialite ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Mercedesz Henger. Da un anno è felicemente fidanzato con la giovane e sensuale influencer e social manager colombiana Karen Eliana.

“Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato – ha dichiarato il personal trainer Lucas Peracchi al settimanale di Riccardo Signoretti –. Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo”.

Ha spiegato che impedire ai creator di OF di partecipare ai reality è ridicolo “in primis dal punto di vista della coerenza“, questo perché negli stessi reality “mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo”, ma sarebbero discriminatori contro i creator di OF: “Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social“.

Ha concluso il suo sfogo con una proposta: “Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali”.

Come andrà a finire? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!