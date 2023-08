Grande Fratello: ultime news e indiscrezioni. Un famoso attore è stato escluso dal cast per problemi con la legge.

Ormai mancano davvero pochi giorni al debutto della rinnovata edizione del famoso e longevo reality show di Canale 5, il Grande Fratello. La prima puntata del programma tv condotto dal giornalista e presentatore Alfonso Signorini è in programma per l’11 settembre in prima serata su Canale 5.

“Inizieremo a metà settembre e non andremo così lontani come in passato – ha detto Signorini -. Sarà un’edizione più corta del solito e non durerà sei o sette mesi. Sono felice perché così potrò avere ritmi più normali. Ci saranno nip e vip. Però i vip saranno veri vip, personaggi molto famosi e conosciuti da tutti. Nessuno vedendoli dirà ‘ma questo chi è?’. Ho incontrato anche molte persone comuni e alcune di loro le vedrete”.

C’è davvero grande attesa e interesse attorno alla nuova edizione del GF. Sono stati svelati i nomi dei concorrenti Vip che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show di Mediaset. Niente spazio per l’esperta della Rete, Giulia Salemi. Non ci saranno concorrenti influencer e pluritatuati con account attivi su Onlyfans, su espressa decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ma anche concorrenti con problemi con la legge.

Cesara Buonamici è stata scelta come opinionista unica al Grande Fratello. Il volto storico del TG5 ha accettato di svolgere questo ruolo inedito alla prossima edizione del GF, poiché non poteva certo dire di “no” al figlio del fondatore di Mediaset. Un’occasione unica per rimettersi in gioco.

Attore famoso escluso dal cast del Grande Fratello

Ilaria Bussadori, manager dei vip, ha confermato un rumor scottante sulle pagine del settimanale di cronaca rosa e attualità Novella 2000: “È tutto vero. La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e oramai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa) non si sposano con le politiche dei reality, che vogliono concorrenti con fedine penali pulite”.

Di chi si tratta? Del famoso attore e personaggio televisivo nonché ex concorrente del reality show La Fattoria di Barbara d’Urso: l’ex star di Vivere Edoardo Costa. “Per la rubrica le faremo sapere il Grande Fratello ha detto no a Edoardo Costa – aveva scritto il blogger e influencer Amedeo Venza – Attore diventato famoso nella celebre soap Vivere“.

I protagonisti della nuova edizione del GF

Tra i concorrenti Vip della nuova edizione ibrida del Grande Fratello c’è un’altra amica e collega di Edoardo Costa, Beatrice Luzzi. Confermato anche un nome molto famoso: il giornalista, scrittore e personaggio tv Giampiero Mughini. Gli altri concorrenti Vip sicuri o quasi certi sono: l’attore Ciro Petrone, la diva delle telenovelas Grecia Colmenares e la showgirl Brigitta Boccoli.

Inoltre ci saranno Samira Lui (professoressa Eredità – 25 anni), la famosa cantante Fiordaliso, la nota cantante Rosanna Fratello, Alex Schwazer (campione olimpico – 38 anni) e l’attore e ballerino Massimiliano Varrese, tra i finalisti dell’unica edizione di Amici Celebrities.