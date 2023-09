Myrta Merlino su Barbara d’Urso: “Mi dispiace per lei”

Myrta Merlino ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso, durante un’intervista al Corriere della Sera. Da lunedì condurrà la nuova edizione del contenitore pomeridiano di Canale 5, dopo che per 15 anni è stato condotto dall’ex dottoressa Giò. L’ex conduttrice de L’Aria che tira su La7 è davvero molto emozionata e carica. Si tratta di una sfida professionale molto avvincente e importante per la sua carriera.

La neo conduttrice tv di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha dichiarato: “Sono emozionata, dopo aver superato alcuni momenti di panico puramente esistenziali. Mi hanno proposto una sfida impegnativa e appassionante: rivoluzionare un pezzo di televisione generalista che parla a tantissimi italiani. Chi fa questo mestiere ha l’ambizione di raggiungere un pubblico più ampio possibile e io vorrei provarci raccontando l’Italia come è, partendo dalla vita delle persone. Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto, ma mi interessa parlare di quello che dovrebbe fare, cioè risolvere i problemi dei cittadini”.

Umanamente le dispiace molto per Barbara d’Urso, che nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 aveva salutato il suo pubblico dando appuntamento a settembre: “Il fatto che a giugno ha salutato i suoi spettatori dando appuntamento a settembre? Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore“.

Poi si è soffermata sul suo principale competitor, La vita in diretta di Alberto Matano. “Il competitor Matano e La Vita in Diretta? Siamo veramente amici – ha sottolineato la giornalista al Corsera -. Quando sono uscite le indiscrezioni sul mio nome il primo a scrivermi è stato lui. Penso si possa essere concorrenti anche rispettandosi e volendosi bene”.

Per poi concludere: “Se ho ansia per gli ascolti? Per fortuna mi hanno molto rassicurata: ci sono dei margini di rischio ma io sono una formichina e se mi danno tempo sento che posso fare bene. Gli ascolti sono perfidi ma meritocratici: è la gente che decide. Chi vorrei intervistare? Giorgia Meloni. Mi incuriosisce non solo la politica ma sapere come vive davvero, concretamente, una donna al comando”.

