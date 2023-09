I Sogni C…ostruiti sbarca su Mediterranea Tv: Patrizia Rossetti mentore di Vito Maria Camposeo

I Sogni C…ostruiti sbarca in Tv. Questa è l’ultima novità sulla rubrica onirica ideata e condotta dal docente di italiano e antropologo Vito Maria Camposeo. Non perde la sua identità né il suo contatto diretto con il suo mondo iniziale, quello dei social network e piattaforme web come YouTube dato che il progetto è nato durante la pandemia di Covid-19, ma evolve e segna un grande passo in avanti. Dal 2 ottobre a partire dalle ore 20:30 andrà infatti in onda la prima puntata sul canale nazionale 268 in HBBTV sull’emittente televisiva e web, Mediterranea Tv, dell’imprenditore barese Maurizio Gagliano. Le puntate saranno disponibili anche sull’app Smart Tv Italia e sull’app Google Mediterranea Tv.

Vito Maria Camposeo approda su Mediterranea Tv con I Sogni C…ostruiti

C’è un’altra grossa novità in vista della nuova edizione completamente rinnovata de I Sogni Costruiti, la simpatica e divertente rubrica con ospiti i vip e personaggi dello show business italiano condotta dal docente di italiano L2 e opinionista Vito Maria Camposeo. Qual è? L’ha rivelata direttamente l’ideatore e conduttore della rubrica onirica: “Sono davvero onorato di questo grande passo e grato alla vita. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, in particolar modo Patrizia Rossetti, mia mentore e ospite indiscussa del mio programma. Da lei sto imparando molto e ancora tanto ho da imparare. Si sta prendendo cura di me nel modo più dolce, con umiltà e professionalità. La sua grande esperienza è un nettare per il mio progetto e chissà che non ne arrivino presto altri”.

Le ultime novità e alcune anticipazioni su I Sogni C…ostruiti

La famosa e popolare conduttrice e opinionista televisiva nonché ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti è stata più volte ospite de I Sogni C…ostruiti. Ora l’attenzione è tutta sui vip che saranno ospiti de I Sogni C…ostruiti. Chi saranno? Vito Maria Camposeo non si è sbilanciato molto, ma ha fornito alcune indicazioni utili.

“Molti gli ospiti di puntata – ha spiegato Camposeo -, alcuni inediti che non posso rivelare ma che vi lasceranno col fiato sospeso. Alessandro Cecchi Paone forse e il suo futuro marito Simone? Gilles Rocca? Michele Cucuzza? Chi lo sa! Concludendo vorrei ringraziare Maurizio Gagliano, editore e direttore della tv per aver creduto in me e per avermi dato questa splendida possibilità Sono sicuro che faremo grandi cose insieme”.

La rubrica di Vito Maria Camposeo viene spesso citata da diverse testate giornalistiche digitali e cartacee di rilievo nazionale poiché le dichiarazioni degli ospiti Vip di puntata diventano virali e fanno il giro del web. Restate sintonizzati su iGossip.it per saperne di più!