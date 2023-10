Alessandro Basciano in lacrime a Verissimo: “Sophie Codegoni plagiata da stregoni e cartomanti”

Alessandro Basciano è apparso visibilmente emozionato e in lacrime a Verissimo. Al deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato concesso il diritto di replica nel salotto tv di Silvia Toffanin, dopo l’ospitata della sua ex compagna Sophie Codegoni. Il papà vip della piccola Celine Blue, nata il 12 maggio di quest’anno, ha fornito la sua versione dei fatti e ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti sulla sua ex compagna.

Sophie Codegoni plagiata da stregoni e cartomanti: l’attacco di Alessandro Basciano

“Ha detto che non ero innamorato? Sono innamorato perso di lei. Non dormo la notte, io sto male. Mi manca anche il modo in cui dormiamo. – ha dichiarato il ragazzo a Verissimo – Mi manca anche la bambina, che non mi fa vedere in modo bonario. Non è come dice lei. la sua versione è impostata perché lei è plagiata”.

L’ex compagno di Sophie Codegoni ha poi aggiunto: “Ho preso una struttura privata dove aveva la sala parto dove poteva stare una persona alla volta. Giustamente sono stato io per primo. Ci sono rimasto delle ore. Poi c’era la mamma, il papà e i miei genitori. Poi sono rimasti i suoi genitori, perché i miei sono tornati a casa”.

E poi ancora: “Lei dice dei 7 cm. In realtà mi ha detto ‘fai venire un po’ mia mamma qui e tu intanto vai in camera a riposare’. Perché è stata lei a chiedermelo e non il contrario. Mi ha detto che al momento giusto mi avrebbero chiamato. Quindi mi sono dato il cambio con sua madre. Mi sono messo sul letto in attesa, aspettando. Dopo mezzoretta circa. E queste fasi sono tutte registrate. Da come lo dice lei sembra che sia andato a casa in camera a dormire fregandomene. Poi sua madre mi ha chiamato dicendo che Sophie partoriva. Quelle dell’ospedale mi hanno detto che sarei potuto entrare a vedere tutto e che sarebbe potuta entrare anche la madre di Sophie. Ho tutto documentato e ci sono le fotografie”.

Ha poi spiegato: “Dico che è plagiata perché qualcuno diceva ‘farò di tutto per farti lasciare e smettere di lavorare’. Direi che c’è riuscita questa persona. Sul telefono di Sophie ho trovato la chat con uno stregone. Lui le diceva che la tradivo. Poi c’è la cartomante amica della madre che diceva ‘ne rimarrà solo uno e l’altro andrà KO dopo Verissimo’. Ho cercato anche con la mamma di lei ad avere un bel rapporto, anche se abbiamo litigato molto. Ho chat del cellulare di Sophie dove la mamma non era propensa alla nostra storia. Le ha scritto ‘fai in modo e maniera di fare la valigie poi ti aiuto io a Milano e ti tengo io la bimba”.

“Ha cercato di distruggermi”, lo sfogo disperato di Basciano

Alessandro Basciano ha attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni: “Sono molto teso, ne risento molto fisicamente e psicologicamente, non sono lucidissimo. Purtroppo ho visto l’intervista di Sophie, non pensavo potesse rilasciare determinate dichiarazioni, questo perché i panni sporchi si lavano in famiglia. […] Sono due settimane che non sento Sophie. Nell’intervista lei ha tirato fuori il contrario di come sono andate le cose, un’intervista impostata per distruggere la mia immagine di papà, compagno, uomo”.

“Ci siamo detti tantissime bugie, non le ho mai impedito di partecipare a un programma [si riferisce a Pechino Express, ndr]. Io le ho detto ‘il programma è una cosa molto bella, ma ricordati che potrebbero esserci delle persone che dicono ‘hai a casa una bimba di quattro mesi e tu pur di fare un programma la lasci a casa‘. Questo è diverso”.

Ha poi concluso: “Io sono innamorato perso di Sophie, ho perso 9 kg in due mesi. Amo lei, amo la nostra bambina, sto prendendo gocce per dormire perché non riesco a farlo“.