Selvaggia Lucarelli e le tre ipotesi sulla rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Selvaggia Lucarelli ha commentato la chiacchieratissima rottura tra la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il giornalista e conduttore tv di Mediaset Andrea Giambruno su Il Fatto Quotidiano. Ovviamente è impossibile non dire che sono stati decisivi i fuorionda del giornalista e conduttore di Diario del giorno di Rete4 trasmessi dal tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia. Il caso è diventato oggetto di dibattito pubblico nazionale e internazionale, a tal punto che ne stanno parlando anche i giornali più importanti e storici dell’Occidente e non solo.

La rottura tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni

Le parolacce, i complimenti e le battute molto spinte alle colleghe di rete hanno spinto l’attuale presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ad ufficializzare la fine della loro storia d’amore mediante un lungo post condiviso sui suoi canali social. Mediaset ha poi comunicato che Andrea Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di autosospendersi per sette giorni dalla conduzione della trasmissione Diario del giorno. Il giornalista, per una settimana, non condurrà il programma di informazione che va in onda dalle 15:30 dal lunedì al venerdì su Retequattro.

Andrea Giambruno si è dimostrato ancora una volta per quello che è, e questo fuorionda è un vero e proprio manifesto di mascolinità performativa tossica, tra strafottenza e viscidume. Sono troppi i passaggi da evidenziare, perciò vi ho sottotitolato l’intero video per renderlo… pic.twitter.com/CowljRlkib — Iacopo Melio (@iacopo_melio) October 19, 2023

Secondo Dagospia, Striscia la notizia non trasmetterà più altri fuorionda di Andrea Giambruno che sarebbero molto più pesanti di quelli già mandati in onda negli ultimi due giorni…

Adesso basta! Il comportamento maschilista e sessista di Andrea Giambruno nei confronti delle donne, compreso quelle che lavorano con lui, è inaccettabile!

Le frasi da lui espresse vanno ben oltre una goliardica complicità e sono un insulto verso tutte le vittime di molestie… pic.twitter.com/LJr6ZjgXwy — Iacopo Melio (@iacopo_melio) October 19, 2023

Il commento di Selvaggia Lucarelli

In realtà questa settimana il settimanale di cronaca rosa Chi della famiglia Berlusconi ha pubblicato un’intervista ad Andrea Giambruno che parla di matrimonio e addirittura di essersi già sposato con Giorgia Meloni. La premier ha però dichiarato sui suoi account social che la loro storia d’amore era già terminata da un pezzo…

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023



Selvaggia Lucarelli ha scritto su Il Fatto Quotidiano: “C’è poi il primo passaggio interessante del testo, ovvero quel ‘le nostre strade si sono divise da temp’ perché se è vero allora le cose sono tre: o le strade si erano divise all’insaputa di Giambruno, visto che pochi giorni fa su Chi, er mejo ciuffo del globo terraqueo aveva ipotizzato che i due potessero addirittura essersi già sposati, oppure dopo aver visto i fuori onda, Giorgia ha optato per un decreto di espulsione immediato, come per un clandestino qualunque”.

La scrittrice e opinionista tv ha aggiunto: “Terza opzione: sapeva e le andava bene così. Probabilmente la sua era una famiglia tradizionale nell’accezione antichissima per cui i panni sporchi si lavano in famiglia e si fanno asciugare sul termosifone. Poi arriva Striscia la notizia, piazza magliette e mutande bagnate sullo stendino in giardino, al sole, e improvvisamente le strade si erano divise da tempo”. […]

La giurata di Ballando con le Stelle ha puntualizzato: “Deve decidere (Giorgia Meloni, ndr) come risolvere questa sua sempre più imbarazzante contraddizione tra la propaganda basata sulla storiella della famiglia tradizionale e la sua vita privata, perché le due cose faticano sempre di più a stare insieme. Forse oggi ha scoperto che le famiglie non sono entità superiori ma nuclei incerti, spesso sgangherati, composti da esseri umani con i loro limiti, con le loro mancanze, le loro debolezze e che nessuno, da un pulpito, può sancire la superiorità di una composizione familiare o di un’idea di famiglia”.