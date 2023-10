Barbara d’Urso rivela: “Non è tempo per andare in pensione”

Barbara d’Urso ha rotto il muro del silenzio in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa in cui ha parlato del suo presente e futuro. Sostituita a sorpresa da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, l’ex dottoressa Giò è vincolata a Mediaset fino a dicembre 2023. Da gennaio 2024 sarà libera di accettare e partecipare a qualsiasi programma di Rai, Sky e altre televisioni private. Ora l’ex presentatrice del Grande Fratello e di Domenica Live è impegnata a teatro con lo spettacolo Taxi A Due Piazze.

Barbara d’Urso parla di presente e futuro

La famosa e popolare conduttrice tv, attrice ed ex showgirl ha dichiarato a La Stampa: “La tournée era stata pensata per incastrarsi con gli impegni televisivi. Questo per dire che il teatro era importante anche prima, gli dedicavo tutto il tempo e l’impegno che potevo. E comunque ho moltissimo da fare. Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza… Però: non fate illazioni. Lavoro in silenzio su tante cose. Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, ‘Amiche Mie’. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò. Tv? Probabile”.

La proposta di Ricci a Barbara d’Urso

Pochissime settimane fa Antonio Ricci aveva spiegato di aver avanzato una proposta a Barbara d’Urso. “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata – aveva raccontato il fondatore e autore principale di Striscia la notizia -, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

In merito alla sostituta di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Myrta Merlino, Antonio Ricci aveva rivelato: “Non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.