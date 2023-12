Luca Di Carlo verso l’Isola dei famosi 2024? Impazza il gossip sulla possibile partecipazione dell’avvocato del Diavolo al reality show di Canale 5 dopo che anche il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha lanciato il rumor. Confermatissima alla conduzione Ilary Blasi, che fino a poco tempo fa era in bilico dopo la drastica decisione dell’amministratore delegato e vice presidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, di dare un taglio al passato e al trash in tv. Come ben ricordate il figlio del compianto fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi, ha deciso di non dare più spazio a personaggi trash, star di Onlyfans e vip pluritatuati nei reality show del suo Gruppo.

C’è da dire che Luca Di Carlo era a un passo dalla partecipazione all’Isola dei famosi 2023, ma alla fine fu escluso dal cast insieme ad altri papabili naufraghi vip tra cui Gianmarco Onestini, fratello di Luca, un po’ a sorpresa visto che si tratta di personaggio ricorrente dei reality, da Temptation Island al Gf Vip fino a La pupa e il secchione, le gemelle Elga e Serena Enardu, viste a Uomini e Donne, e Gian Maria Sainato, lifestyle infuencer che aveva partecipato alla prima edizione del programma Riccanza, in cui si rese protagonista di uno scontro con Tommaso Zorzi.

Questa sarà la volta buona per Luca Di Carlo? Noi speriamo proprio di sì e facciamo il tifo per lui!

Chi saranno i naufraghi dell’Isola dei famosi 2024? Al momento è tutto top secret!

Per quanto riguarda Luca Di Carlo, lui è un avvocato di diritto penale di fama mondiale conosciuto anche con lo pseudonimo di “Avvocato del Diavolo”, sempre presente come special guest negli studi del popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi “L’isola dei famosi” sedicesima edizione, trasmesso su canale 5 Mediaset RTI. È stato uno dei personaggi televisivi più amati e discussi dell’edizione che ha dato in beneficenza il ricavato economico della vendita di occhiali e abiti indossati nel reality, per aiutare le organizzazioni che difendono i diritti alla vita e alla libertà degli animali.

Ma chi è l’Avvocato del diavolo? Si è guadagnato il suo pseudonimo per le difficili cause legali intraprese nel mondo e i personaggi particolari che sceglie di difendere facendoli assolvere nonostante la colpevolezza, fatto che ha provocato critiche di rilevanza pubblica, acquistando rapidamente notorietà.

Tra gli assistiti la famiglia di Pablo Escobar, Michael Jackson, Ilona Staller, di P**n Hub la più potente piattaforma internet, dell’allora Hugh Hefner fondatore della rivista Playboy, nonché del brand di moda Desigual e della Santa Sede Apostolica.

Di Carlo è stato l’avvocato di Ilona Staller in arte Cicciolina, nella lunga causa contro l’ex marito Jeff Koons artista statunitense. Ha fatto riavere il figlio a Ilona Staller attrice a luci rosse e deputata al Parlamento italiano nel processo contro l’ex coniuge artista americano Jeff Koons ed è riuscito a farla assolvere nonostante avesse commesso il reato di sottrazione internazionale del figlio, evitando la condannata.