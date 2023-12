Pomeriggio 5, Myrta Merlino parla di Barbara d’Urso e dello share: “Perché tanto veleno inutile?”

La conduttrice tv di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha parlato della collega Barbara d’Urso e dello share del programma pomeridiano di Canale 5 durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Nonostante la durata del programma allungata, uno studio rinnovato e il ritorno del pubblico e degli ospiti di rilievo, Pomeriggio 5 non riesce proprio a decollare negli ascolti tv. La concorrenza del programma di Rai 1, La vita in diretta, sembra essere davvero imbattibile.

Myrta Merlino difende Pomeriggio 5 e parla di Barbara d’Urso

“Pomeriggio 5 è al 15-16% di share – ha dichiarato Myrta -. Leggevo flop, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero”.

In che rapporti è con l’ex dottoressa Giò? Myrta Merlino ha spiegato: “Prima pensavo ai critici, adesso al pubblico. Ho un competitor fortissimo, La vita in diretta, che ha una storia e una sola pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia; dopo tre mesi e mezzo non era scontato. D’Urso era di famiglia, io un’estranea venuta da una rete di nicchia. Mi ha chiamato Pier Silvio, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me”.

La svolta di Barbara d’Urso: ecco cosa farà nel 2024

Barbara d’Urso dovrebbe approdare presto alla conduzione del programma pomeridiano di TV8. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Novella 2000: “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8. In realtà Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”. Mancano davvero pochi giorni alla fine del contratto che lega l’ex dottoressa Giò al Gruppo Mediaset di Pier Silvio Berlusconi.

L’ex presentatrice del Grande Fratello e di Domenica Live ha più volte detto che non è tempo per andare in pensione. Carmelita come prima cosa potrebbe sbarcare in Rai. In primis alla collega e amica Mara Venier a Domenica In. La celebre conduttrice Rai ex ed attrice veneziana aveva detto di aver già invitato la collega: “Ho chiesto se le va di venire. Però il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla“.

Anche Francesca Fagnani la ospiterebbe molto volentieri nella nuova edizione di Belve in partenza ad inizio 2024: “Se la vedrete in una della prossime puntate? Lei è sempre la benvenuta a Belve e non certo da adesso. Come scelgo gli ospiti del programma? La popolarità da sola non basta. Cerco persone fuori dal comune e che abbiano qualcosa da raccontare. Poi bisogna che siano anche divisivi. Di sicuro i personaggi che ho intervistato non erano banali“.