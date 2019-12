Al Bano Carrisi e Romina Power parteciperanno a Sanremo 2020?

Al Bano Carrisi e Romina Power parteciperanno al Festival di Sanremo 2020? A 28 anni dall’ultima volta, il prossimo conduttore della kermesse canora nazional popolare Amadeus sta cercando in tutti i modi di convincere e “sedurre” l’ex coppia più felice del mondo. Sarebbe un micidiale colpo grosso per la 70esima edizione del Festival, ma Romina ha avanzato delle riserve.

Dopo la pesante e cocente delusione di Sanremo 2017, per Al Bano sarebbe una grossa possibilità di rivincita. Per l’ex coppia vip ci sarebbero già dei brani scritti da Salvatore De Pasquali e Cristiano Malgioglio.

Intervistato da Libero Quotidiano, il leone delle Puglie ha dichiarato: “Con Romina ci stiamo confrontando, ma lei ha qualche perplessità. Lei non ama molto la competizione, il brivido del confronto con altri concorrenti, quel brivido che invece per me è vita. Vediamo – ha aggiunto il celebre cantautore di Cellino San Marco -, Sanremo per ora so solo che lo presenta Amadeus. Alla fine del mese devo fare una telefonata importante, ma il Festival della canzone italiana è nelle sue mani e dunque è lui che deve fare le comunicazioni”.

Alla fine Romina scioglierà la riserva e deciderà di tornare con l’ex marito sul palco del Teatro Ariston? I fan dell’ex coppia vip sognano ad occhi aperti!