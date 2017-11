Arriva Hangman, il film con Al Pacino, Karl Urban e Brittany Show

L’innocuo gioco dell’Impiccato diventa un gioco omicida il Hangman, il film con protagonista Al Pacino, affiancato da Karl Urban e Brittany Show.

Johnny Martin è il produttore esecutivo insieme a Jonathan Saba della sceneggiatura di Michael Caissie & Charles Hutting e Phil Hawkins.

La Saban Films e Lionsgate diffonderanno il film su Ultra VOD il 24 novembre e nei cinema selezionati il 22 dicembre.

Nel film Hangman, il decorato detective della Omicidi Ray Archer e il suo partner Will Ruiney hanno il compito di catturare un pericolo serial killer che ha intavolato una perversa versione del gioco dell’Impiccato, mentre la giornalista di cronaca nera Christi Davies scrive articoli sull’ondata di crimini.

I tre daranno la caccia al killer seriale per cercare di fermare il terribile gioco: ogni 24 ore viene ritrovata una vittima con una lettera utile alla soluzione dell’enigma.

L’indagine però rivela che Archer e Ruiney sono implicati nel gioco perverso di Hangman più di quanto credono e devono continuare a giocare per risolvere il rebus e fermare la furia omicida del serial killer.

Il trailer ufficiale mostra alcune scene della pellicola, con sottofondo la canzone House of the Rising Sun, in cui detective della omicidi Ray Archer sussurra: “Non voglio vederli morire per quello che ho fatto”.

Non resta che attendere l’uscita del thriller criminale di Johnny Martin e immergersi nell’ambientazione della terribile versione di Hangman.