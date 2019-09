Dawson’s Creek ha raccontato temi scottanti per i teenager di un’intera generazione con Dawson, Joey, Jen e Pacey e un linguaggio irrealistico.

Certo la serie creata da Kevin Williamson con protagonista James Van Der Beek non è sfuggita ai meme e all’ironia dei social, ma nessuno l’ha dimenticata.

Dawson e Joey o Pacey e Joey? C’è chi preferisce il timido e intransigente Dawson e chi ama ancora gli slanci del suo migliore amico.

Ma come sono diventati gli attori di Dawson’s Creek? Qualcuno è diventato famoso e ha lavorato con grandi star mentre qualcun altro si è dedicato anche ad altro.

Non ci resta che dare un’occhiata agli attori Dawson’s Creek: ieri e oggi!

James Van Der Beek

James Van Der Beek è Dawson Leery, il protagonista riflessivo e pacato della serie. È l’opposto all’amico Pacey Witter, ma è estremamente leale verso gli amici.

Il suo personaggio cambia quando scopre che Pacey è innamorato di Joey, sua migliore amica e suo grande amore.

Dopo la serie, James Van Der Beek è apparso in Ugly Betty, Criminal Minds, How I Met Your Mother, Medium, Formosa Betrayed, Stolen – Rapiti e Mercy.

L’attore ha partecipato anche al video di Kesha per la canzone Blow prima di dedicarsi a progetti come Non fidarti della str*** dell’interno 23, CSI: Cyber, Carters Get Rich, Room 104, Sea Oak e Modern Family.

James ha prestato la voce alla serie tv Vampirina ed è apparso nelle serie televisive What Would Diplo Do? e Pose.

Katie Holmes

Katie Holmes è Josephine Lynn “Joey” Potter, una ragazza con una situazione familiare delicata: madre morta di cancro, padre in carcere e sorella già madre del piccolo Alexander.

Il migliore amico di Joey è Dawson, ma inizia a provare dei sentimenti che prima non vengono ricambiati e poi esplodono verso l’autodistruzione. Lei gli chiede spazio per trovare sé stessa, ma si innamora di Pacey.

La storia con Pacey sarà duratura e intensa a tal punto che la porterà a sceglierlo nell’ultima puntata come suo vero amore.

Dopo la serie, l’ex moglie di Tom Cruise ha recitato nei film Batman Begins, Miss Meadows, The Giver – Il Mondo Di Jonas, The Woman In Gold, A Happening of Monumental Proportions, Logan Lucky, The Gift Dear Dictator, Ocean’s 8 e Doorman e nelle serie Ray Donovan e The Kennedys After Camelot.

Joshua Jackson

Joshua Jackson è Pacey Witter, il migliore amico di Dawson e suo rivale in amore. È simpatico, impulsivo e insicuro, ma riesce a fare breccia nel cuore di Andie e dopo a fare innamorare Joey.

Dopo molti alti e bassi e vari tentativi falliti di far funzionare le cose, però, nell’ultimo episodio Pacey torna con Joey.

Subito dopo Dawson’s Creek, l’attore si è dedicato al teatro e al cinema indipendente con film come One Week, salvo poi tornare all’attenzione del grande pubblico con serie tv come Fringe, The Affair e Unbreakable Kimmy Schmidt.

Michelle Williams

Michelle Williams è Jennifer “Jen” Lindley, la nipote della vicina di casa di Dawson e su primo interesse amoroso.

Jen viene da New York e sembra una ragazza superficiale, visto che è stata mandata a Capeside per allontanarla dalle compagnie pericolose.

Il suo personaggio vive una vera evoluzione, sia nel look che nei rapporti. Supererà i contrasti con la nonna quando vedrà la sua comprensione verso l’omosessualità dell’amico Jack.

Alla fine della serie, Jen morirà per un problema congenito al cuore e affiderà sua figlia a Jack e al suo compagno Doug, fratello di Pacey.

Dopo Dawson’s Creek, Michelle Williams ha recitato in I segreti di Brokeback Mountain, Shutter Island, Blue Valentine, Marilyn, Il Grande e Potente Oz, Suite Française, Manchester by the Sea e Venom.

Kerr Smith

Kerr Smith è Jack McPhee, fratello di Andie e migliore amico di Jen. Si è trasferito da Rhode Island e vive una situazione famigliare difficile: il fratello maggiore Tim è morto, il padre è assente e la madre è instabile.

Jack ha una relazione brevissima con Joey, ma capisce di essere omosessuale, attirandosi così ostilità e pregiudizi.

Joey, Pacey, Dawson gli resteranno accanto, ma Jen diventerà la sua migliore amica e la nonna della ragazza lo accoglierà in casa sua.

L’insicurezza iniziale lascia spazio a storie importanti, ma la più importante sarà Doug Witter, il fratello maggiore di Pacey.

Dopo la serie, Kerr Smith è apparso in molte serie tv: Streghe, Justice – Nel Nome Della Legge, Life Unexpected, CSI: Las Vegas, CSI: Miami, CSI: New York, Criminal Minds, Stalker, The Fosters, Marvel’s Agents of SHIELD e L’arte del dubbio.

Meredith Monroe

Meredith Monroe è Andrea “Andie” McPhee, sorella di Jack e primo vero amore di Pacey.

Appena arrivata a Capeside inizia a scontrarsi con Pacey, ma ben presto si scopre innamorata di lui. I due vivranno un’intensa storia d’amore che farà maturare il ragazzo.

La morte di Abby, però, lede l’equilibrio mentale di Andie e la ragazza viene ricoverata in una clinica psichiatrica. Nonostante l’amore, Andie tradisce Pacey e questo porterà il ragazzo ad avvicinarsi a Joey.

Alla fine Andie si trasferisce in Italia e soltanto alla fine della serie si scopre che sta studiando per diventare medico.

Dopo Dawson’s Creek, l’attrice è apparsa in ruoli marginali o come guest star di molte serie televisive: Criminal Minds, The Closer, Hawaii Five 0, Hart of Dixie, CSI: New York, Drop Dead Diva e NCIS: Los Angeles.

Mary Beth Peil

Mary Beth Peil è Evelyn “Grams” Ryan, la vicina di casa di Dawson e nonna di Jen. È una fervente cattolica, ma riusce a superare le diversità con la nipote e ad accogliere Jack nel momento del bisogno.

Evelyn vende la casa e si trasferisce a Boston insieme a Jen e Jack per dare loro un posto sicuro mentre sono all’università.

Verso la fine della sesta stagione si saprà che Evelyn ha un tumore, ma appare in salute quando Jen sta per morire.

Dopo la serie, l’attrice lavorato nei musical Donne Sull’orlo Di Una Crisi Di Nervi, Follies e The Morini Strad, nella serie tv The Good Wife e nei film Collateral Beauty e The Song of Sway Lake.

Mary-Margaret Humes

Mary-Margaret Humes è Gail Leery, madre di Dawson e moglie di Mitch. È una giornalista di una emittente locale e intrattiene una relazione extraconiugale con un collega che porta alla rottura del suo matrimonio.

Prova a riconciliarsi con il marito senza successo e decide di abbandonare Capeside per motivi professionali, salvo poi tornare e salvare la famiglia.

Gail e Mitch si riavvicinano e coronano il loro sogno con la nascita della piccola Lily, ma il marito morirà a seguito di un incidente stradale. Soltanto negli ultimi episodi, però, Gail sposerà un nuovo compagno.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato in molte serie televisive come CSI: New York, Grey’s Anatomy, Broken Windows e Ghost Whisperer e nel film Christmas Crime Story.

John Wesley Shipp

John Wesley Shipp è Mitch Leery, padre di Dawson ed il marito di Gail. Non riesce a superare il tradimento della moglie e si allontana da casa.

Mitch si lega con alcune donne, provocando la gelosia della moglie, fino alla riconciliazione e alla nascita di Lily. Purtroppo morirà in seguito a un incidente stradale.

L’attore ha preso una pausa dopo Dawson’s Creek, salvo poi tornare con le serie CSI: New York, Christie’s Revenge e The Flash e i film Karma Police e Port City. È apparso con un cameo in Teen Wolf.

Nina Repeta

Nina Repeta è Bessie Porter, sorella maggiore di Joey e madre del piccolo Alexander. Ha rinunciato a tutto per prendersi cura di Joey e tenta di non farle ripetere la storia. Bessie e Joey aprono un bed & breakfast.

Il personaggio torna negli ultimi episodi e lascia intendere che Alexander e Lily hanno un rapporto simile a quello di Joey e Dawson.

Dopo Dawson’s Creek l’attrice non è più apparsa in una serie tv fino a Palmetto Pointe e successivamente in The Originals e Good Behaviour.

Myriam