Venom 2: Woody Harrelson torna nel sequel

Woody Harrelson è entrato nel cast di Venom 2. A confermarlo è stato Robert Richardson, direttore della fotografia del sequel diretto da Andy Serkis.

Venom 2 porterà di nuovo il simbionte alieno sul grande schermo e sembra proprio che potrà contare sulla presenza di Woody Harrelson.

Forse il coinvolgimento dell’attore non è una novità, considerando la sua breve apparizione in una sequenza mid-credits di Venom nei panni di Cletus Kasady, ma si tratta sempre e comunque di una svolta.

Il direttore della fotografia Robert Richardson ha sottolineato l’importanza della scelta artistica in una recente intervista con Collider.

“Beh, questa è una cosa che non ho mai fatto e che mi piacerebbe provare a fare – ha detto Richardson – E poi Andy Serkis, con cui ho lavorato su Breathe, mi ha chiamato un mese fa e mi ha detto che era pronto, proprio come me”.

“Ho visto il primo film. L’ho guardato di nuovo, poi mi hanno mandato una prima sceneggiatura e avrei detto subito di sì ad Andy a priori, ma penso anche che sia un grande… penso che vi sia ancora molto da esplorare, e il tutto esploderà in questo film, perché se già hai un personaggio centrale come Venom ora hai anche Woody Harrelson che entrerà in scena, e chissà cos’altro vedremo grazie alla collaborazione tra Sony e Marvel”.

Tuttavia la star di Venom resterà sempre Tom Hardy: “Non vedo l’ora di farlo. È un grande cambiamento per me, ma sono entusiasta. Penso che Hardy sia uno dei nostri migliori. Non sbaglia mai un colpo. Non vedo l’ora di sedermi con lui e vederlo esibirsi”.

Myriam