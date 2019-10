Attori Hart of Dixie: ieri e oggi

Le stravaganze di Bluebell e i suoi adorabili abitanti ci hanno catapultato nella storia della dottoressa newyorkese Zoe Hart fino a farci innamorare di Hart of Dixie.

Zoe Hart accetta la proposta di un uomo misterioso durante la cerimonia di laurea e ben presto si ritrova su un pullman diretto in Alabama per esercitare nella sua clinica.

La protagonista arriva a Bluebell e si trova catapultata in una realtà diversa nella quale è costretta a esercitare come medico di base, a rinunciare ai lussi di New York e ad adattarsi alle tradizioni cittadine.

Tra feste sui generis, personaggi bizzarri e triangoli amorosi il finale di stagione di Hart of Dixie ci ha dato l’happy ending tanto desiderato.

Ma come sono diventati i protagonisti della serie televisiva americana? Ecco gli attori di Hart of Dixie: ieri e oggi!

Rachel Bilson

Rachel Bilson è Zoe Hart, la protagonista. Accetta la proposta di un uomo misterioso (che poi scopre essere suo padre biologico) e parte per Bluebell dopo non aver ottenuto la borsa di studio per la specializzazione in chirurgia cardio-toracica.

La dottoressa dovrà adattarsi allo stile di vita della cittadina e si innamorerà prima di George Tucker (fidanzato storico di Lemon Breeland) e dopo di Wade Kinsella (l’anti-George per eccellenza).

Dopo la serie ha lavorato in altri show televisivi come How I Met your Mother, Drunk History, Nashville e Take Two.

Wilson Bethel

Wilson Bethel è Wade Kinsella, il ragazzo apparentemente superficiale e senza troppi peli sulla lingua che conquisterà il cuore di Zoe.

Tra equivoci e giochi, infatti, Wade si fa strada nella vita della protagonista e le darà l’happy ending desiderato: matrimonio e figlio.

Dopo la serie, l’attore è apparso il altre serie televisive quali The Astronaut Wives Club, Blood & Oil, Criminal Minds, Le regole del delitto perfetto, Harley & the Davidsons, American Koko e Marvel’s Daredevil.

Scott Porter

Scott Porter è George Tucker, il giovane avvocato della città e fidanzato storico di Lemon Breeland. Sarà il primo interesse amoroso di Zoe, creando il classico triangolo che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico.

George lascerà Lemon all’altare e alla fine si fidanzerà con la migliore amica della sua ex, Annabeth Nass.

Dopo la serie, l’attore ha preso parte a qualche episodio di serie di successo come Parenthood, Scorpion, Rosewood, Outcast e Law & Order: Special Victims Unit.

Jaime King

Jaime King è Lemon Breeland, l’eclettica figlia del medico della cittadina e ape regina incontrastata di Bluebell, almeno fino all’arrivo di Zoe.

Il suo personaggio aspira alla perfezione: immagine elegante, fidanzato perfetto e stima della città. In realtà, però, Lemon nasconde un segreto che stravolgerà le sorti di Hart of Dixie.

Dopo la serie, la bellissima attrice e modella si è dedicata al cinema con Barely Lethal – 16 anni e spia, Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno ed Escape Plan 3 – L’ultima sfida e alla televisione con Black Summer.

Cress Williams

Cress Williams è Levon Hayes, sindaco della città, ex sportivo e primo vero amico di Zoe a Bluebell. Ha un coccodrillo per animale domestico ed è innamorato da sempre di Lemon. Alla fine riuscirà a sposarla.

Dopo la serie televisiva, l’attore ha partecipato ad altre serie di successo, tra le quali Prison Break e Black Lightning.

Kaitlyn Black

Kaitlyn Black è Annabeth Nass, un’amica di Lemon che conquisterà il cuore del sindaco e poi l’amore di George Tucker.

Il suo personaggio si lega subito a Zoe, ma preferirà tenere la sua amicizia nascosta per paura di deludere Lemon.

Hart of Dixie è stato il suo debutto, ma successivamente ha lavorato ai cortometraggi Ben Is Dead e Rekindled e al film per la televisione Bello, perfetto, killer.

McKaley Miller

McKaley Miller è Rose Hattenbarger, la dolce e giovanissima amica di Zoe. Tra qualche guaio e tanta complicità, accompagnerà la protagonista verso il suo happy ending.

Dopo la serie tv, l’attrice ha lavorato in altre serie (Awkward, Bones, Scream Queens e Faking It) e vari film (Frontman, La quinta onda, The Standoff, Ma e Pure).

Tim Matheson

Tim Matheson è il dottor Bertram “Brick” Breeland, il medico socio della clinica di Harley Wilkes (padre biologico di Zoe) e padre di Lemon e Magnolia.

“Brick” è il tipico uomo del sud e cerca di rendere difficile la vita di Zoe per poter comprare la sua metà della clinica. Ben presto, però, cederà di fronte alla determinazione della dottoressa newyorkese.

Dopo Hart of Dixie, l’attore si è dedicato al cinema (Jumanji – Benvenuti nella giungla e La bambola assassina), alla televisione (Last chance for Christmas, Motive, Killing Reagan e The Affair – Una relazione pericolosa) e alla regia (The last ship, Lucifer e Person of Interest).

Claudia Lee

Claudia Lee è Magnolia Breeland, sorella minore di Lemon e secondogenita del dottor Breeland. È una ragazza irrequieta che nasconde fragilità e insicurezze dietro un atteggiamento superficiale e irriverente.

Dopo la serie tv, l’attrice lavorato alla serie Zeke and Luther e ai film The Girl in the Photographs, The Outskirts e Haunting on Fraternity Row e si è dedicata alla sua carriera da cantante.

Ross Philips

Ross Philips è Tom Long, il tuttofare di Bluebell. Il suo personaggio si prenderà una bella cotta per Zoe, salvo poi interessarsi a Wanda, sposarla e allargare la famiglia.

L’attore è apparso anche in altre serie tv come Halt and Catch Fire e Making History e al film Friends with benefits.

Mallory Moye

Mallory Moye è Wanda Lewis, la fidanzata e futura moglie di Tom Long. Lei e Tom rappresentano una delle coppie più amate di Bluebell.

Oltre a Hart of Dixie, l’attrice ha partecipato ad alcuni episodi di altre serie televisive come Shameless e a film come Parkland e Anti-Social.

Laura Bell Bundy

Laura Bell Bundy è Shelby Sinclair, la ragazza vulcanica e maniaca dello shopping che conquisterà il cuore di “Brick”.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in Scream Queen, Angie Tribeca e Liv e Maddie e nel film Pure country – Pure hearth. Ha raggiunto il successo musicale con l’album Longing for a Place Already Gone.

Brandi Burkhardt

Brandi Burkhardt è Crickett Watts, membro delle Belles e amica di Lemon e Annabeth. Il suo personaggio saprà stupire fino alla fine, quando dichiarerà di essere lesbica.

Proprio come il personaggio che interpreta in Hart of Dixie, l’attrice ha concentrato le proprie energie nei musical.

Myriam