La leggenda di White Snake diventa un film d’animazione

I film d’animazione cinese White Snake punta a conquistare il mercato statunitense e i fan del genere di tutto il mondo.

La pellicola è basata sulla leggenda popolare cinese di White Snake e si prospetta come un’avventura romantica dai toni folcloristici.

I computer di Light Chaser Animation Studio e Warner Bros. elaboreranno un prequel in CG di una delle storie più antiche della storia cinese.

La storia ruoterà intorno a Blanca, una giovane donna affetta da amnesia che incontra Xuan e intraprende con lui un viaggio alla scoperta della sua vera identità.

I due si innamorano, ma ben presto la fanciulla si troverà a fare i conti con un mondo fatto di bestie mitiche, demoni imbroglioni e assassini. La loro promessa di amore rischia di infrangersi.

Questi presupposti ci lasciano intuire che il progetto diretto da Amp Wong e Ji Zhao sarà un pezzo di animazione vibrante con una narrazione mitica e avvincente.

In più White Snake ha dalla sua anche GKIDS, il distributore cinematografico dietro successi di animazione come Your Name.

Per il momento il film di animazione sarà proiettato in alcuni cinema selezionati a stelle e strisce a novembre e soltanto dopo sarà distribuito in altri mercati.

Myriam