Smallville ci ha fatto conoscere un’altra versione di Superman, tenendoci incollati per ben 217 episodi in 10 stagioni.

Cast Smalville- foto peopletalk.ru

La serie televisiva creata da Alfred Gough e Miles Millar ci ha mostrato le avventure di un giovane Superman, ma in chiave contemporanea.

Clark Kent scopre i suoi poteri, conosce Lex Luthor e vive una serie di eventi che lo porteranno a diventare quello che tutti noi conosciamo come Superman.

Lo show costruisce l’immagine di Clark come uomo e futuro supereroe attraverso gli altri personaggi: Lana Lang, Jonathan e Martha Kent, Chloe Sullivan, Lionel Luthor e tutti gli altri.

Ma come saranno diventati i protagonisti? Scopriamo la nostra carrellata di immagini sugli attori Smallville: ieri e oggi!

Tom Welling

Tom Welling- foto baohomnay.net

Tom Welling è Clark Kent/Kal-El/Superman, il protagonista della serie tv nonché futuro Superman.

Clark arriva dal pianeta Krypton e viene adottato da Martha e Jonathan Kent. A Smallville vive una vita tranquilla, fino a quando non inizia a scoprire i suoi poteri e a dover tenere lontani i sospetti su di lui.

Dopo la morte dell’amico/nemico Lex Luthor, però, si trasferisce a Metropolis e da vita alle vicende che tutti noi conosciamo.

L’attore, dopo la serie, si è dedicato al piccolo schermo con la serie tv Lucifer e al cinema con Parkland, Draft Day e La scelta – The Choice.

John Schneider

John Schneider- foto xwil.actorz.ru

John Schneider è Jonathan Kent, marito di Martha e padre adottivo di Clark. È molto protettivo nei confronti del figlio e tenta di aiutarlo a nascondere i suoi poteri.

Il suo personaggio muore poco dopo essere stato eletto senatore del Kansas e ricompare per avvisare Clark di una incombente minaccia.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in varie serie tv (Nip/Tuck, CSI: Miami, La vita segreta di una teenager americana, Dirty Sexy Money, Desperate Housewives, Hot in Cleveland, Glee, Happily Divorced, The Haves and the Have Nots e Mistresses – Amanti).

Non ha trascurato neanche il cinema con Sydney White, The Rebound – Ricomincio dall’amore, October Baby, Doonby Doonby, Flag of my Father, Super Shark, Snow Beast, October Baby, Not Today, Season of Miracles, Smothered e American Justice.

Annette O’Toole

Annette O’Toole- foto pinterest.nz

Annette O’Toole è Martha Kent, moglie di Jonathan e madre adottiva di Clark. Anche lei è estremamente protettiva nei confronti del figlio, ma lo aiuta anche nei rapporti sentimentali.

Il suo personaggio lavora come segretaria personale di Lionel Luthor per un certo periodo e diventa senatrice del Kansas dopo la morte del marito.

Alla fine della sesta stagione si trasferisce a Washington per continuare con la sua carriera politica e torna nella nona stagione lasciando intuire di aver protetto Clark sotto il nome di “Regina Rossa” e di vivere una storia con giornalista Perry White.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in molti show televisivi come Private Practice, The Finder, Grey’s Anatomy, 22.11.63 e The Punisher e qualche film come Women Who Kill.

Sam Jones III

Sam Jones III – foto spoilertime.com

Sam Jones III è Pete Ross, migliore amico di Clark durante il liceo e l’unico a conoscere il suo segreto oltre ai genitori fino alla terza stagione.

Il suo personaggio è leale nei confronti di Clark, ma capisce di non poter resistere alle pressioni che comporta il segreto del suo amico. Decide di lasciare la città.

Pete Ross fa ritorno nella settima stagione in cui mostra superpoteri (temporanei) molto simili a quelli di Plastic Man.

Dopo la serie, il giovane attore ha partecipato a svariate serie televisive (Settimo Cielo, Bones, Army Wives – Conflitti del cuore, E.R. – Medici in prima linea, Blue Mountain State e The Defenders) e qualche film (Krews, Of Fortune and Gold e Blue Mountain State: The Rise of Thadland).

Allison Mack

Allison Mack- foto taringa.net

Allison Mack è Chloe Sullivan, la migliore amica di Clark e giornalista in erba del liceo di Smallville (poi ammessa come internista al Daily Planet).

Chloe è un personaggio in continuo movimento: scopre il segreto di Clark, entra a far parte della Justice League, rimane vedova di Jimmy Olsen, intreccia una relazione con Oliver Queen, lascia Metropolis per poi tornare a capo di alcuni ex agenti della Suicide Squad e crescere figlio di Freccia Verde.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione (The Nightmare Room, Smallville: Chloe Chronicles, Smallville: Vengeance Chronicles, The Batman, Dirty Little Secret, Wilfred, The Following e American Odyssey) e al cinema (Marilyn).

Purtroppo, però, l’attrice è stata accusata di aver reclutato schiave sessuali per il guru Keith Raniere del gruppo Dominus Obsequious Sororium.

Kristin Kreuk

Kristin Kreuk- foto joyimgd.pw

Kristin Kreuk è Lana Lang, il primo grande amore del giovanissimo Superman. Lana ha perso i genitori nella pioggia di meteoriti e vive una travagliata storia d’amore con Clark.

Lana e Clark si lasciano più volte e la ragazza vive una relazione prima con Jason Teague e poi con Lex Luthor.

La ragazza scopre il segreto di Clark e si riavvicina a lui, finché non lascia Smallville e ritorna in alcuni episodi per vendicarsi di Lex e dire addio al supereroe.

Dopo Smallville, l’attrice si è dedicata al cinema con Street Fighter – La leggenda, Irvine Welsh’s Ecstasy, Vampire e Space Milkshake e in televisione con Chuck, Ben Hur, Beauty and the Beast e Burden of Truth.

Michael Rosenbaum

Michael Rosenbaum – foto twitter.com

Michael Rosenbaum è Lex Luthor, figlio del facoltoso Lionel Luthor e amico/nemico di Clark.

Lex viene messo a capo della LuthorCorp di Smallville e quando viene salvato da Clark inizia a interessarsi a lui, pur diventando un suo buon amico.

La sua ossessione per Clark lo porterà ad abbracciare il suo lato oscuro e a diventare la nemesi di Superman. Dopo la sua uscita di scena, però, Lex torna grazie a Darkseid.

Dopo Smallville, l’attore ha partecipato alle serie tv Breaking In e Impastor ed è apparso nei film Professione inventore, Fudgy Wudgy Fudge Face, Brother’s Justice, Catch 44, Hit and Run, Back in the Day e Guardiani della Galassia Vol. 2.

Erica Durance

Erica Durance – foto mejordescarga.com

Erica Durance è Lois Lane, cugina di Chloe e futura sposa di Clark Kent. All’inizio ricopre un ruolo di secondo piano ma, quando diventa una reporter del Daily Planet, si innamorerà del supereroe.

Lois vive una relazione sfortunata con Oliver Queen e un rapporto telefonico con la Macchia (vigilante delle strade di Metropolis) che altri non è che Clark.

Nell’ultima stagione, però, Clark confessa il suo segreto a Lois e due si sposeranno nell’ultimo episodio della serie.

Dopo Smallville, l’attrice è apparsa al cinema con Tim and Eric’s Billion Dollar Movie e Painkillers e in televisione con Charlie’s Angels, Harry’s Law, 6 passi nel giallo, Saving Hope e Supergirl.

John Glover

John Glover- foto baomoi.com

John Glover è Lionel Luthor, padre di Lex e fondatore della LuthorCorp. È un uomo facoltoso che ama manipolare e trarre il massimo beneficio da ogni situazione.

Il suo personaggio è cambiato dopo la morte del figlio minore Julian ucciso dalla madre ancora in fasce. Credendo che il colpevole fosse Lex, però, l’uomo non ha mai mostrato affetto sincero nei suoi confronti.

Quando scopre il segreto di Clark, però, Lionel collabora con il supereroe e cerca di fermare i propositi di Lex.

Dopo la serie, l’attore è apparso in varie serie tv (The Good Wife, The Blacklist e Perception) e in qualche film (Sanitarium, Reality e Shazam!).

Jensen Ackles

Jensen Ackles – foto gamehall.com.br

Jensen Ackles è Jason Teague, interesse amoroso di Lana conosciuto a Parigi. Il ragazzo arriva a Smallville e trova lavoro come assistente del coach della squadra di football.

Verso la fine della quarta stagione, però, si scopre che Jason è in combutta con sua madre per impossessarsi delle tre pietre della conoscenza kryptoniana.

Dopo Smallville, l’attore ha lavorato nella serie tv di successo Supernatural e nei film Devour – Il gioco di Satana, Ten Inch Hero e San Valentino di sangue 3D.

Justin Hartley

Justin Hartley – foto aminoapps.com

Justin Hartley è Oliver Queen/Freccia Verde, multimiliardario a capo delle industrie Queen e nemico di Lex Luthor.

Quando arriva a Metropolis, infatti, il suo personaggio si trasforma in un vigilante mascherato chiamato Freccia Verde.

Oliver intreccia una relazione con Lois Lane fino a quando non lascia la città e successivamente si innamora di Chloe dalla quale avrà un figlio.

Dopo Smallville, l’attore è apparso in molte serie tv (Chuck, Castle, Hart of Dixie, Emily Owens M.D., Melissa & Joey , Revenge, Mistresses – Amanti e This Is Us) e qualche film (The Challenger, Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, Another Time, La piccola boss e Jexi). Dal 2014 al 2016 ha fatto parte del cast della soap Febbre d’amore.

Aaron Ashmore

Aaron Ashmore – foto neopolis.gr

Aaron Ashmore è Henry James “Jimmy” Olsen, fotografo del Daily Planet, amico di Clark e fidanzato di Chloe.

Jimmy chiede a Chloe di sposarlo, ma morirà per mano di Davis Bloome (alter ego di Doomsday) per via della sua ossessione per la ragazza.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in molti show di successo quali CSI: NY, Private Practice, Fringe, The Listener, Warehouse 13, XIII, I misteri di Murdoch e Killjoys e qualche film come The Shrine, Conception, Veronica Mars – Il film e Regression.

Laura Vandervoort

Laura Vandervoort – foto elciudadano.com

Laura Vandervoort è Kara Zor-El/Supergirl, figlia di Zor-El (fratello di Jor-El) e cugina kryptoniana di Clark.

Kara è arrivata sulla Terra insieme a Clark ma, diversamente da lui, resta addormentata nella sua navicella.

Dopo un periodo di amnesia, riacquista i suoi poteri e sceglie di rimanere nella Zona Fantasma dopo la lotta contro Brainiac.

Clark riesce a liberarla e la ragazza decide di recarsi a Kandor, la città in cui vivono gli ultimi sopravvissuti di Krypton. Torna alla fine della serie per combattere Darkseid.

L’attrice, dopo la Smallville, si è dedicata alla televisione con White Collar, Haven, CSI:NY, Bitten, Supergirl e Ice e al cinema con The Entitled, Una spia non basta, Ted, Broken Trust – Fiducia tradita, Scelta d’amore e Saw: Legacy.

Cassidy Freeman

Cassidy Freeman – foto darfilms.com

Cassidy Freeman è Tess Mercer/Lutessa Lena Luthor, amministratore delegato della Luthor Corporation nominata nel testamento di Lex Luthor.

Il suo personaggio scopre il segreto di Clark e la doppia identità di Oliver Queen e fa i conti con la sua natura di agente dormiente dell’agenzia Checkmate.

Nella decima stagione si avvicina alla squadra di Clark e scopre di essere figlia di Lionel Luthor. Verrà uccisa da un clone di Lex.

L’attrice, dopo la Smallville, è apparsa nelle serie tv CSI – Scena del crimine, The Playboy Club, CSI: NY, The Vampire Diaries, CSI: Miami, Longmire, Once Upon a Time, NCIS – Unità anticrimine, NCIS: New Orleans, Doubt – L’arte del dubbio e The Righteous Gemstones.

Sam Witwer

Sam Witwer – foto tvserial.it

Sam Witwer è Davis Bloome/Doomsday, paramedico affetto da strane amnesie che scopre di essere stato creato da Zod e Faora su Krypton.

Il suo personaggio si trasforma in una creatura chiamata Doomsday che punta a uccidere Clark Kent e distruggere la Terra.

Davis scopre di essere invincibile e, nonostante la Justice League elabori un piano efficace per ucciderlo, Clark e Chloe lo proteggono da una fine orribile.

Chloe riesce a separare Davis e Doomsday con la kryptonite nera e Clark intrappola la bestia nella centrale.

Davis ferisce Jimmy per gelosia e tenta di uccidere Chloe. La ragazza viene salvata da Jimmy, il quale uccide il rivale prima di morire.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in varie serie tv (The Walking Dead, Being Human, Grimm, Stalker, Rosewood, Once Upon a Time, Philip K. Dick’s Electric Dreams, Supergirl e Riverdale) e qualche film (Gamer, No God No Master, The Return of Joe Rich e Officer Downe).

Callum Blue

Callum Blue – foto ciakgeneration.it

Callum Blue è il maggiore Zod, clone giovane del generale della mitologia classica che arriva sulla Terra con un seguito di soldati kandoriani.

Il suo personaggio intende riacquistare i poteri persi a causa della kryptonite blu della sfera e conquistare il pianeta. Clark, però, lo esilia in un’altra dimensione.

Dopo Smallville, l’attore è apparso in varie serie tv (Sanctuary, Le inchieste dell’ispettore Zen, Royal Pains e Proof) e qualche film (Colombiana, Fractured, Saul: The Journey to Damascus, Dartmoor Killing e And Now a Word From Our Sponsor).

Eric Johnson

Eric Johnson- foto mixfm.mx

Eric Johnson è Whitney Fordman, il fidanzato di Lana nella prima stagione. È geloso dell’amicizia tra Clark e Lana, ma si riappacifica con il giovane Superman prima di entrare in Marina.

L’attore, dopo Smallville, ha lavorato in varie serie tv (Flash Gordon, Supernatural, Rookie Blue, Alcatraz, Criminal Minds, Saving Hope, The Knick e L’Alienista) e molti film (Valentine Ever After, Cinquanta sfumature di nero, Cinquanta sfumature di rosso e Un piccolo favore).