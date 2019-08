L’ultimo capitolo con Daniel Craig nei panni di James Bond ha un titolo ufficiale: Bond 25 diventa No Time to Die.

Il film diretto da Cary Fukunaga e prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli si chiamerà No Time To Die.

Il 25 capitolo su James Bond uscirà nelle sale cinematografiche così come previsto, nonostante le modifiche alla sceneggiatura, il cambio regia e i piccoli incidenti sul set.

In questa pellicola Daniel Craig sarà James Bond, Léa Seydoux ritornerà nei panni di Bondgirl, Ralph Fiennes sarà M, Naomie Harris vestirà i panni di Miss Moneypenny, Jeffrey Wright sarà di nuovo Felix Letter, Ben Whishaw interpreterà il tecnologo e Rami Malek sarà il cattivo di turno.

In No Time To Die, l’agente 007 ha lasciato il servizio attivo vive in Giamaica, ma viene richiamato all’azione dal suo vecchio amico Felix Leiter della CIA. I due dovranno salvare uno scienziato rapito e sventare i piani di un uomo armato di nuove e pericolose tecnologie.

Intanto in questi giorni Matera si è trasformata nel set del film e la città ha assistito a inseguimenti e scene ad alto tasso adrenalinico.

Myriam