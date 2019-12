Dan Trachtenberg alla regia di Skulls per la Disney/Fox

La Disney vuole trovare forme uniche per raccontare storie originali attraverso la 20th Century Fox e ora potrebbe farlo grazie a Dan Trachtenberg.

Dan Trachtenberg- foto cineimage.ch

Secondo Discussing Film, infatti, la major avrebbe messo in cantiere un nuovo progetto intitolato Skulls e lo avrebbe affidato al regista di 10 Cloverfield Lane Dan Trachtenberg.

Per quello che si sa Skulls racconterà la storia di una donna Comanche che si ritrova a scontrarsi con le regole e le tradizioni di genere per diventare una guerriera.

Il nuovo progetto Disney si baserà su una sceneggiatura di Patrick Aison e verrà prodotto da John Davis tramite la sua Davis Entertainment, la mente dietro pellicole come Chronicle, The Predator e Dolemite Is My Name.

Dal canto suo, comunque, Skulls si unirà alla lista dei progetti più attesi Disney/Fox, tra i quali spiccano i sequel di Avatar firmati da James Cameron e The Last Duel di Ridley Scott.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla pellicola, data di uscita compresa, ma molto probabilmente The Walt Disney Company diffonderà le informazioni pian piano per fare crescere l’attesa.