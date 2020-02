Friends: reunion del cast a rischio?

La possibile reunion dei protagonisti di Friends ha solleticato la curiosità dei fan della serie, ma sembra che non ci sia ancora nulla di concreto.

Cast Friends- foto pinterest.com

Sembrava quasi fatta. Da giorni circolano le voci su una presunta reunion delle star di Friends dopo 25 anni dal debutto della serie con la realizzazione di una puntata speciale.

Qualcuno sognava già di rivedere Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) e Matthew Perry (Chandler).

I rumors parlavano di un accordo raggiunto dopo una lunga fase di negoziazione che avrebbe toccato i 3-4 milioni di dollari per ciascun protagonista.

La puntata celebrativa però potrebbe non vedere la luce, visto che l’attore David Schwimmer ha smorzato un po’ l’entusiasmo dei fan.

Durante The One Show sulla BBC, infatti, l’interprete di Ross ha affermato: “Prima di tutto sono così felice di poter finalmente rispondere a questa domanda. Vorrei realmente poter confermare o smentire. Non c’è niente di ufficiale di cui parlare”.

È da anni che Warner Bros. si dice disposta a realizzare uno speciale e il lancio del servizio di streaming HBO Max sembrava l’occasione giusta per riportare in auge una serie che ha segnato un’intera generazione.

Non ci resta che attendere altre informazioni e sperare nella conferma di questa storica reunion di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler.