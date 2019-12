Grease: John Travolta e Olivia Newton-John tornano in scena

A volte i sogni si avverano. È quello che è successo per tutti i fan di Grease che hanno rivisto John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme come Danny Zuko e Sandy Olsson dopo 41 anni.

John Travolta e Olivia Newton-John – foto quemedices.es

John Travolta e Olivia Newton-John sono saliti sul palco del Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach per dare vita alla prima reunion dal 1978 indossando i vestiti di scena e accennando i successi del film cult.

Il tempo non sembra passato per i protagonisti di Grease che hanno cantato e ballato nei panni dei loro personaggi, proprio come oltre 40 anni fa hanno fatto nella pellicola di Randal Kleiser.

Lei ha cantato Hopelessly Devoted to You mentre lui si è esibito in Sandy e insieme hanno intonato Grease Lightenin.

I fan hanno potuto cantare insieme a John Travolta e Olivia Newton-John per tutta la serata e hanno potuto porre domande ai due divi.

John Travolta e i partecipanti hanno sottolineato la svolta sexy del look gonna e cardigan di Sandy caratterizzato da giacca e pantaloni di pelle.

La coppia cinematografica ha condiviso le foto della reunion sui social, lasciando sognare anche chi non è potuto intervenire all’evento teatrale di tre giorni che ha riunito il cast del musical di successo.

“La prima volta con questi abiti di scena dai tempi del film… Sono così emozionata!” ha scritto lei. “Grease è ancora la parola” ha replicato lui.

Oltre a John Travolta e Olivia Newton-John, infatti, sono intervenuti Barry Pearl (T-Birds – Doody), Michael Tucci (Sonny) e Kelly Ward (Putzie).

In realtà questa non è la prima volta che i due compaiono uno accanto all’altro, se si pensa alla commedia Two Of A Kind del 1983, al video musicale Liberian Girl di Michael Jackson del 1987, all’album di Natale This Christmas del 2012 e al video musicale per I Think You Might Like It .