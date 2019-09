Jurassic World: arriva il corto Battle at Big Rock

Colin Trevorrow si prepara al terzo film della saga Jurassic World, ma ha annunciato a sorpresa l’uscita di un corto in mood Jurassic e intitolato Battle At Big Rock.

Il regista del primo Jurassic World torna a lavorare sulla serie con il terzo capitolo, ma inaspettatamente ha rivelato via Twitter di aver realizzato il corto Battle at Big Rock disponibile sulla rete via cavo FX il 15 settembre.

Al momento non ci sono dettagli, ma si sa che coinvolgerà Natalie Martinez, André Holland, Melody Hurd e Pierson Salvador e che avrà la classica ambientazione da Jurassic World.

Per quanto riguarda la cronologia generale, invece, non si sa ancora in che momento preciso si svolgerà, ma c’è chi è pronto a scommettere che sarà collocato tra Jurassic World: Il mondo distrutto e il nuovo capitolo.

Quello che è certo è che il cortometraggio avrà Emily Carmichael come co-sceneggiatrice, Larry Fong come direttore della fotografia e Amie Doherty come responsabile delle musiche.

In ogni caso il capitolo conclusivo della saga di Jurassic World dovrebbe arrivare nelle sale (purtroppo) non prima del 2021.

