Matrix festeggia il suo ventesimo anniversario al cinema

Arriva finalmente una buona notizia per tutti i fan di Matrix: l’Eletto torna al cinema per festeggiare il suo ventesimo anniversario.

Matrix è stato senza dubbio una film visionario capace di creare un Universo a sé stante che ha incuriosito detrattori e sostenitori.

Anche se i suoi effetti speciali potrebbero non stupire più come una volta, non si può certo dire che il film non abbia avuto il merito di trattare temi avvincenti in modo originale, dall’hacking al rapporto l’uomo e la macchina.

E così quest’anno la pellicola dei fratelli Wachowski compie vent’anni e torna al cinema in agosto per celebrare la ricorrenza.

Purtroppo, però, l’iniziativa riguarda al momento soltanto gli Stati Uniti con proiezioni nelle sale dotate di sistema Dolby della catena AMC Theatres.

A tal proposito, poi, Doug Darrow di Cinema Business Group ha affermato: “Portare in vita Matrix in Dolby Vision e Dolby Atmos rende omaggio al capolavoro che le Wachowski hanno creato 20 anni fa. Gli amanti del cinema potranno vedere e vivere le indimenticabili sequenze come i proiettili che volano in slow motion con un’incredibile qualità visiva che permette di valorizzare ogni minimo dettaglio, trasformando uno dei più iconici film sci-fi di questa generazione”.

Myriam