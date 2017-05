Will Smith darà la voce al Genio nel live-action della Disney?

Will Smith potrebbe interpretare il Genio nel nuovo live-action di Aladdin della Diney. E così il carismatico attore potrebbe dar vita al blu, divertente e spiritoso Genio nella nuova versione in cantiere tra i vari reboot e remake disneyani.

La favola di Aladdin sta per tornare a distanza di ben venticinque anni. Nel passato la voce di Genio era stata quella del compianto Robin Williams mentre in Italia quella di Gigi Proietti.

Le trattative con Will Smith sarebbero ancora in corso e non è certa la sua partecipazione al live-action musicale. La voce di Genio però si adatterebbe alla perfezione alle abilità musicali dell’attore, capacità che tutti hanno avuto modo di vedere quando era il protagonista di “Il Principe di Bel Air” sul piccolo schermo.

Sarebbe fantastico dare a Genio la voce e le fattezze di un attore plastico come Will Smith, ma come successo con il live-action di Dumbo diretto da Tim Burton, potrebbe concludersi con un nulla di fatto.

E se la regia sarà supervisionata da Guy Ritchie e la sceneggiatura porta la firma di John August, i produttori del remake della Disney stanno ancora cercando i volti per i personaggi di Aladdin e Jasmine, sebbene il le riprese inizieranno a fine Luglio a Londra.

Riuscirà il live-action a replicare il successo del film del 1992? Il lavoro diretto da Ron Clements e John Musker incassò 504 milioni di dollari in tutto il mondo al box office e fu un successo internazionale. La nuova sceneggiatura promette di non essere molto differente dal film d’animazione originale: il ladro Aladdin s’imbatterà nella lampada dove vive un Genio che può realizzare 3 desideri, si innamorerà della principessa Jasmine e combatterà contro il malvagio stregone Jafar.