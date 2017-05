Shauna Macdonald interpreta Dana Milgrom nel film horror Nails

L’espressività e il talento di Shauna Macdonald declinati al genere horror. Dall’interpretazione dell’eroina horror di Neil Marshall in The Descent in poi, la bionda e scozzese attrice sembra aver trovato una vera e propria vocazione per il genere horror.

Nails è il film diretto da Dennis Bartok che racconta la storia di Dana Milgrom, un’allenatrice di atletica leggera sopravvissuta a un terribile incidente d’auto che l’ha lasciata paralizzata. È proprio durante la sua convalescenza in ospedale che si convince di una presenza maligna nella sua stanza che sta cercando di ucciderla. E anche se nessuno le crede, presto Dana si renderà conto che la presenza ha preso di mira anche sua figlia adolescente.

Nails è stato girato a Dublino e in altre location in giro per il Regno Unito ed è stato prodotto dall’irlandese Fantastic Films di Brendan McCarthy e John McDonnell e dalla House of Netherhorror degli olandesi Jan Doense e Herman Slagter.

Così Shauna Macdonald ha trovato in Dennis Bartok un nuovo mentore, considerando la sua esperienza come produttore di Trapped Ashes, l’horror antologico a cui hanno preso parte Sean S. Cunningham e Joe Dante.

Nails esordirà nei cinema UK e in Irlanda verso la fine del 2017 in data ancora da stabilire e la Kaleidoscope Film Distribution lo renderà disponibile anche per il VOD.