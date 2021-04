Chi è Akash Kumar? Anni, origini, altezza, occhi, prima, da piccolo, madre, modello, Isola e fidanzata

Chi è Akash Kumar? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Com’era da piccolo? Come si chiama la sua fidanzata? Come si chiamano i suoi genitori? Il bellissimo e affascinante modello di origini indiane di Armani, che è finito spesso al centro del gossip per il suo carattere vivace e la sua forte personalità, ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle e all’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi. In particolar modo quest’ultima esperienza come naufrago vip ha scatenato un vespaio di polemiche e critiche per i suoi occhi, che secondo alcuni sarebbero stati ritoccati chirurgicamente, e anche per le sue precedenti dichiarazioni contro l’Isola dei famosi risalenti al 2020: “Ho detto no, perché è trash”. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Chi è Akash Kumar? La biografia

Akash Kumar ha utilizzato diversi nomi prima di diventare famoso? Pare proprio di sì, tra cui Pablo Andreis Romeo. “Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto ma dovevo lavorare per aiutare mia madre malata”, aveva dichiarato alcuni anni fa il modello alla giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. Ha anche usato il nome Andrea P. per la sua partecipazione alla prima edizione di Temptation Island come tentarore. Nato il 16 novembre 1991, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Nuova Delhi, Akash è alto 190 cm e pesa 77 chili. Ai tempi di Ballando con le Stelle pesava 92 chili. Suo padre è un imprenditore indiano di pelletteria mentre la madre è una modella brasiliana. Nel 1994 la coppia si separa. Akash e la madre si trasferiscono in Italia, a Verona, dove il giovane modello cresce e si diploma al liceo linguistico. Entra nel mondo della moda grazie alla madre, posando per la sua prima campagna pubblicitaria all’età di 6 anni, e continuando poi in età adolescenziale a posare per vari marchi veneti: Benetton, Diesel e Carrera. “Mi sento indiano, oltre che italiano, e sono seguace dell’Induismo, la religione più diffusa in India. Nella mia vita, però, l’India è la radice; l’albero è l’Italia”, ha detto il modello in merito alle sue origini.

Chi è Akash Kumar? La carriera

Ha iniziato la sua carriera da modello fin da piccolo. Ha posato per diversi brand e ha sfilato in passerella per alcune grandi maison di moda. Nel 2018 ha partecipato come concorrente di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, insieme fra gli altri a Eleonora Giorgi, Cesare Bocci, Stefania Rocca, Giovanni Ciacci e Giaro Giarratana. Inoltre ha partecipato come tentatore alla prima edizione del programma Temptation Island. Nel 2021 ha partecipato come naufrago vip dell’Isola dei famosi.

Chi è Akash Kumar? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Akash è sempre stato molto discreto e riservatissimo. Secondo quanto ha raccontato al programma Storie Italiane, è stato fidanzato fino al 2020 con una ragazza la cui identità è però ignota. Lei, però, lo ha lasciato poco prima dell’inizio del lockdown e quindi lui ha passato quel periodo davvero difficile completamente da solo. Ciò lo ha portato ad avere attacchi di panico e anche a perdere 20 chili. Ha infatti sofferto il dolore per la fine della relazione e per non aver potuto incontrare i genitori per più di un anno. Grazie ad uno psicologo si è ripreso, ma ancora oggi ha attacchi di panico che lo colgono in piena notte.