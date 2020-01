Chi è Antonella Elia? Senza ombra di dubbio è una delle showgirl più famose, amate, odiate e irriverenti della televisione italiana. Con lei è tutto bianco o tutto nero, non ci sono vie di mezzo. O la ami o la odi. Antonella ha un carattere molto forte e di certo non le manda a dire, come ha dimostrato durante le sue esperienze all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip 4. Quanti anni ha? Ha un marito? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Antonella Elia.

Antonella Elia – Foto: Facebook

Chi è Antonella Elia? La biografia

Antonella Elia – Foto: Facebook

Antonella Elia è nata a Torino l’1 novembre 1963. Pesa 50 chili ed è alta 165 cm. Ha perso i suoi genitori quando era piccolissima. Sua madre morì quando aveva soltanto 2 anni. Suo padre, Enrico Elia, avvocato torinese morto nel 1979 – quando lei aveva quindici anni – morì nell’incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori che costò la vita anche all’ex calciatore Paolo Barison. Pertanto è cresciuta con i nonni. Ha conseguito a maturità classica nella sua città natale e poi si è trasferita a Roma dove ha frequentato la scuola di Tonino Conte. Al suo profilo Instagram @antonellaeliatv sono iscritti oltre 50mila follower. Poco più di 15mila i fan della sua pagina Facebook ufficiale.

Chi è Antonella Elia? La carriera e vita privata

Antonella Elia – Foto: Facebook

Antonella Elia ha iniziato la sua carriera artistica come attrice in alcuni spettacoli teatrali. Dopo essere stata protagonista di molti spot pubblicitari negli anni Ottanta (Lines, Shampoo Clear, Lip, Vicks Sinex), e di molte campagne pubblicitarie cartacee, ha esordito in televisione nel 1990 come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, dove verrà confermata anche nelle seguenti edizioni del 1991, 1993 e 1994, crescendo artisticamente sempre di più come spalla e showgirl. Dopo un’esperienza nel programma di Jocelyn Cos’è cos’è, nella stagione 1991-1992 ha partecipato alla prima edizione di Non è la Rai, condotta da Enrica Bonaccorti, nonché ai vari speciali della trasmissione, e al varietà estivo Bulli & pupe, condotto da Paolo Bonolis. Sempre nel 1992, ha co-condotto con Corrado e Fabrizio Frizzi la nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo e ha presentato assieme a Luca Barbareschi il varietà di Rete 4 Questo è amore.

Tra il 1993 e il 1996 ha affiancato Raimondo Vianello per la conduzione del programma calcistico Pressing su Italia 1. Nella stagione 1994-1995 ha condotto sulla stessa rete assieme a Fiorellino (oggi conosciuto come Beppe Fiorello) la terza edizione del varietà musicale Karaoke. Sempre nel 1995, dopo aver partecipato al varietà estivo di Alberto Castagna Cuori e denari, ha cominciato un sodalizio lavorativo con Mike Bongiorno: avendolo già affiancato alla conduzione del Festival italiano 1994, lui infatti l’ha scelta come spalla e co-conduttrice dei suoi quiz e varietà Festival italiano, Bravo, bravissimo, Ma l’amore sì e La ruota della fortuna. Ha poi preso parte a diversi film e spettacoli teatrali, ma il rilancio della sua immagine è avvenuto con i reality show: dall’Isola dei famosi a Pechino Express fino al Grande Fratello Vip 4.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo aver interrotto volontariamente una gravidanza all’età di 26 anni Antonella ha avuto diverse storie d’amore, ma la più importante è sicuramente quella sbocciata nel 2013 con lo scrittore e docente dell’Accademia delle Belle Arti Fabiano Petricone. La storia d’amore di Antonella Elia e Fabiano Petricone è giunta al capolinea nel 2018. Dal 2019 ha un nuovo fidanzato. Chi è? L’attore e doppiatore calabrese Pietro Delle Piane.