Chi è Davide Basolo alias Alchimista? Biografia, lavoro e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne che ha fatto la corte in incognito alla tronista Giovanna Abate.

Davide Basolo- foto instagram.com

Chi è Davide Basolo alias Alchimista? Biografia e lavoro

Davide Basolo è nato a La Spazia il 28 settembre del 1993 e, dopo aver frequentano il liceo scientifico A. Pacinotti della sua città, ha inseguito il sogno di diventare bartender.

Il ragazzo ha frequentato la scuola di bartender EBS European bartender school per imparare tutti i trucchi del mestiere e infatti lavora da diversi anni nel campo.

Prima di arrivare a lavorare come barman nella città di Firenze, però, Davide ha lavorato come responsabile di un punto vendita presso l’Outlet di Brugnato e ha ricoperto il ruolo di responsabile del Uglybox Fit&Drinks di Formentera.

Davide Basolo: Vita privata

Davide Basolo- foto instagram.com

Non sappiamo molto della vita privata di Davide Basolo, fatta eccezione per il nome della sua ex fidanzata: Elena Benedini.

La ragazza è stata la prima a svelare l’identità dell’Alchimista, facendoli un in bocca al lupo su Instagram proprio qualche giorno prima che Davide rivelasse il suo volto a Giovanna e al pubblico.

“Per coloro che avevano dei dubbi oggi sarà una scoperta. Per me invece è stata una certezza fin dal primo momento. In bocca al lupo”.

Davide Basolo a Uomini e Donne

Davide Basolo a Uomini e Donne- foto instagram.com

Davide Basolo inizia a corteggiare la tronista Giovanna Abate durante il format “virtuale” di Uomini e Donne, celandosi dietro il nickname Alchimista.

Si da subito, grazie ai modi gentili e le parole intense, il ragazzo originario di La Spezia ha saputo attirare l’attenzione della tronista romana, suscitando la curiosità del pubblico del people show di Maria De Filippi.

Alla ripresa delle registrazioni, però, Davide si è presentato in studio con la maschera della serie La casa di Carta, continuando a destare l’interesse della Abate.

Nella puntata del 27 maggio 2020, però, l’Alchimista si toglie la maschera solo per Giovanna e la tronista ne resta colpita. Il pubblico scopre la vera identità dell’Alchimista soltanto qualche puntata dopo.

Il feeling particolare tra Giovanna e Davide ha sollevato le reazioni degli altri corteggiatori della bella romana: Sammy Hassan e Alessandro Graziani (che si è successivamente auto-eliminato).

Davide Basolo: Instagram

Davide Basolo- foto instagram

Davide Basolo ha un profilo ufficiale su Instagram che vanta migliaia di followers, complice anche la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate dai fan spiccano quelle che mostrano il suo fisico scolpito e quelle che lo ritraggono nelle sue performance da barman.