Chi è Federico Fashion Style? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Federico Fashion Style è uno degli hairstylist più famosi e influenti del jet set italiano che è diventato un personaggio tv molto seguito e popolare anche sui social network, in particolar modo su Instagram. Finisce spesso al centro del gossip e in generale della cronaca per la sua presunta omosessualità e per i prezzi, considerati eccessivi e salatissimi da alcune clienti, delle sue prestazioni professionali. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Federico Fashion Style – Foto: Instagram

Chi è Federico Fashion Style? La biografia

Federico Fashion Style è il nome d’arte di Federico Lauri. È nato il 5 ottobre 1989, sotto il segno zodiacale della Bilancia, ad Anzio, città di 60mila abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Alto 172 cm, pesa 65 chili, capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo per l’acconciatore dei vip. Fin da bambino ha nutrito una passione spasmodica per l’acconciatura.

Chi è Federico Fashion Style? La carriera

Federico Fashion Style – Foto: Instagram

Federico Fashion Style ha aperto il suo primo salone di bellezza ad Anzio e poi in seguito a Milano, in Sardegna, due a Roma e uno a Napoli. Ha curato e cura il look di tantissime star del jet set nazionale: da Valeria Marini a Paola Turci, da Aida Yespica a Giulia De Lellis fino a Imma Polese. La sua prima apparizione tv è stata in una puntata de “Il castello delle cerimonie”, mentre nel 2019 ha inaugurato il suo show televisivo di Real Time intitolato “Il salone delle meraviglie”.

Chi è Federico Fashion Style? La vita privata

Letizia e Federico con la figlia – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è scritto e detto molto sulla sua moglie Letizia. In realtà Federico Lauri non è ancora sposato. La loro unione va avanti da 12 anni, ma non hanno nessuna intenzione di unirsi in matrimonio. Diventato padre nel 2017 grazie all’inseminazione artificiale, quando è nata la sua principessina Sophie Maelle, Federico Lauri ha spiegato la sua avversione alle nozze con queste parole: “Io sto sempre fuori per lavorare… Il matrimonio è un po’ impegnativo”. Ha più volte smentito il gossip relativo alla sua presunta omosessualità, sottolineando che non è gay e non si è rifatto, a parte qualche punturina.