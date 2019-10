Chi è Guendalina Rodriguez? Biografia, età, vita privata e foto del personaggio tv

Chi è Guendalina Rodriguez? Negli ultimi tempi il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa internazionale e nazionale per presunti flirt e love story top secret con calciatori, ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e Donne, e per dichiarazioni bomba su personaggi dello show business italiano condivise sui suoi profili Twitter e Instagram. Molti web influencer l’accusano di farsi pubblicità e far carriera inventando scoop e love story con personaggi noti per andare nei salotti tv e sulle riviste di gossip. Altri la difendono a spada tratta. Ma si sa ben poco della sua vita pubblica e privata. Conosciamola meglio, scoprendo biografia, età e vita privata della giovane transessuale.

Chi è Guendalina Rodriguez? La biografia e la carriera

Guendalina Rodriguez è nata a Salvador de Bahia in Brasile, ma dall’età di 2 anni è stata adottata da una famiglia napoletana (Quarto). Quando è nata? Il 28 ottobre 1997 ed è del segno dello Scorpione. Nata in un corpo da uomo, ha poi scelto di vivere la sua femminilità a partire dall’età di 18 anni. Il suo vero nome è Guendalina De Fenza.

Negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni reality show, tra cui La Fazenda e Secret Story, ed è spesso ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso e in radio a La Zanzara di Cruciani e Parenzo. Ha vinto la fascia di Miss In Gambissima al concorso di bellezza Miss Trans Abruzzo 2018.

Chi è Guendalina Rodriguez? La vita privata

In questi anni ha rivelato di essere stata a letto con il campione argentino ex Inter, Mauro Icardi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Dal Corso e anche con l’ex tronista e deejay Andrea Damante. Nel recente passato ha più volte ribadito su Twitter di essere una escort.

Ha rivelato di recente di essere fidanzata con un calciatore del Napoli. In futuro vorrebbe partecipare come concorrente dell’Isola dei famosi o del Grande Fratello.

Redazione-iGossip