Chi è Manila Nazzaro? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Quanti figli ha? Come si chiama suo marito? Che lavoro fa? Diventata famosa e popolare negli anni Novanta per aver vinto Miss Italia 1999, Manila Nazzaro si è poi affermata come modella e conduttrice televisiva. Bellissima, affascinante e sensuale, Manila è una delle donne più desiderate del nostro Paese. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori.

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Chi è Manila Nazzaro? La biografia

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Manila Nazzaro è nata il 10 ottobre 1977, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Foggia. Alta 178 cm, pesa 57 chili, capelli biondi, occhi chiari, fisico perfetto e sguardo dolce e gentile. Amante della vita sana, non beve, non fuma e ama le tisane. Predilige cibi biologici. Adora andare in palestra. All’età di 25 anni si è rifatta il seno. A 35 anni ha dovuto asportare la tiroide a causa del morbo di Basedow, una malattia autoimmune che colpisce la tiroide. Dopo il liceo, si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia, senza tuttavia terminare gli studi per dedicarsi alla carriera di modella.

Chi è Manila Nazzaro? La carriera

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Dopo aver partecipato una prima volta nel 1996, nel 1999 ha vinto il famoso e longevo concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia, dove partecipava nuovamente come Miss Puglia. Oltre a vincere il titolo nazionale (prima e unica proveniente dalla sua regione), ha conquistato anche il titolo di Miss Cinema ed il 2º posto di Miss Eleganza.

Successivamente è stata scelta come testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni e ha iniziato a studiare recitazione, seguita da Isabella Del Bianco, presso il Teatro Azione di Roma. Dopo aver partecipato, tra il 2000 e il 2003, ad alcuni spettacoli teatrali, nella stagione teatrale 2003-2004 è la protagonista femminile del film Il paradiso può attendere di Harry Segall, con Gianfranco D’Angelo. Nella stagione successiva è stata scelta come protagonista del musical Scanzonatissimo di Dino Verde, regia di Carlo Nistri. Nel 2005 è la presentatrice della TV interattiva Music Box Italia e testimonial dell’Alitalia. Nel 2007 è tornata a recitare in teatro in Bed and Breakfast di Guido Polto e Claudia Poggiani, con Salvatore Marino. Tra il 2008 e il 2009 ha preso parte allo spettacolo del Bagaglino, Sex and Italy. Nell’aprile 2009 è su Canale 5 con Bellissima – Cabaret anticrisi, programma del Bagaglino dal Salone Margherita. Nel 2009 ha condotto insieme a Raffaello Tonon il programma Miss Italia Channel. Nel 2010 è una delle inviate (assieme a Roberta Gangeri e Veronica Maya) della diciannovesima edizione de La partita del cuore, condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nelle stagioni televisive 2014-2015 e 2015-2016 è stata una delle inviate del programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2. Per lo stesso programma, nella stagione televisiva 2016-2017 è stata promossa a presentatrice in studio, al fianco di Massimiliano Ossini. Da ottobre 2017 è entrata a far parte della famiglia di RTL 102.5 conducendo diversi programmi. Nel dicembre 2018 ha condotto “Comò” programma di moda, cultura e territorio in onda su Telenorba tutte le domeniche alle 19:30. Dal 2019 è stata scelta come Testimonial ufficiale di Truelash e di Queen Helena. Nell’estate del 2020 ha partecipato con il compagno Lorenzo Amoruso all’ottava edizione di Temptation Island.

Chi è Manila Nazzaro? La vita privata

Manila Nazzaro con i figli – Foto: Instagram

Manila è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio, nato il 6 luglio 2006 e Nicolas, nato il 12 dicembre 2011. Attualmente è fidanzata con l’ex calciatore del Bari e dirigente sportivo Lorenzo Amoruso.