Chi è Nina Moric? Età, altezza, peso, prima, oggi, figlio, Barbara D’Urso e Fabrizio Corona

Chi è Nina Moric? Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama suo figlio? Com’era prima e com’è oggi? Diventato famosa e popolare negli anni ’90 come modella di rilievo internazionale, Nina Moric si è poi affermata come showgirl e personaggio tv negli anni Duemila. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della soubrette ed ex modella croata naturalizzata italiana.

Nina Moric – Foto: Facebook

Chi è Nina Moric? La biografia

Nina Moric è nata il 22 Luglio 1976, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Zagabria nella Repubblica Jugoslava di Croazia. Figlia di un matematico Mirko Moric e di una economista Vranka, Nina ha una sorella di nome Tina classe 1973. In molte occasioni ha rivelato di non aver un buon rapporto con la sua famiglia. Dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di intraprendere gli studi di Giurisprudenza senza però non portarli a termine. Alta 180 cm, pesa 50 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico perfetto per Nina. Le sue misure sono 94-60-91 ed è molto seguita su Instagram e Facebook. Nina è ricorsa diverse volte alla chirurgia estetica.

Chi è Nina Moric? La carriera

Nina Moric – Foto: Facebook

È stata lanciata dal concorso per aspiranti top model Look of the Year nel 1996, grazie al quale ha iniziato la carriera di modella, iniziando a calcare importanti passerelle in giro per il mondo e soprattutto partecipando a diverse campagne pubblicitarie, in primis per lingerie. Il compianto stilista Gianni Versace l’ha lanciata definitivamente nel mercato delle modelle di quegli anni, donandole l’apice della visibilità. Successivamente ha lavorato con importanti case di Alta Moda tra cui: Versace, Roberto Cavalli, Calvin Klein, Les Copains, Valentino, Erreuno, John Richmond, Atelier Pronovias, Gai Mattiolo, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Gattinoni, Mariella Burani, Angelo Marani, Marina Spadafora, Simonetta Ravizza, Renato Balestra, Guillermina Baeza, Jesus Del Pozo ed altre nel corso degli anni. Nel 1999 ha acquisito grande notorietà a livello internazionale, grazie alla partecipazione al videoclip di Ricky Martin, Livin’ la vida loca. Poi è stata scelta nel 2003 come testimonial per Pin-Up Star Collection ed è stata la prima modella straniera a posare per il marchio. Il 25 gennaio 2004 ha inaugurato, a Roma, la settimana dell’Alta Moda Roma. Con il passare degli anni ha messo da parte la carriera di modella per dedicarsi alla televisione.

Nel 2000 ha debuttato in televisione come showgirl al fianco di Giorgio Panariello nel varietà in prima serata Torno Sabato. In seguito è stata al fianco di Luca Barbareschi nella terza edizione del programma di intrattenimento Il grande bluff. Contemporaneamente ha inciso un singolo musicale dal titolo Star, prodotto da Joe T Vannelli, senza però riscuotere successo.

Nel 2001 ha preso parte, su Rai 2, al programma Convenscion nel ruolo comico di “bora la vampira”, al fianco di Enrico Bertolino e Natasha Stefanenko. Nel 2002 è stata protagonista di un calendario senza veli per il mensile Max che ha riscosso un enorme successo anche a livello internazionale, per le sue curve provocanti ed il suo “famoso fondoschiena”. Nello stesso anno è ospite e co-conduttrice, con la modella ceca Alena Seredova, del varietà del sabato sera di Rai 1 Uno di noi, presentato da Gianni Morandi con Lorella Cuccarini e Paola Cortellesi.

Nell’inverno 2004 ha condotto un nuovo rotocalco di Rai 2, Shake, con la partecipazione di Andrea Pucci come inviato speciale. Sempre nel 2004, ha posato per un altro calendario per la For Men rivista dedicata al pubblico maschile e ha presentato il varietà di Canale 5 BravoGrazie, con il comico Max Tortora e la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Dopo un periodo relativamente lungo d’assenza dal piccolo schermo, nel 2008 ha partecipato ad una puntata dello show del Bagaglino Gabbia di Matti, andato in onda su Canale 5 e presentato da Pippo Franco con la primadonna Aida Yespica. Contemporaneamente ha realizzato un terzo calendario, nuovamente per For Men.

Nel 2009 è entrata a far parte della compagnia del Bagaglino, insieme ad altre sette primedonne, per lo spettacolo Bellissima – Cabaret anticrisi, trasmesso il sabato sera su Canale 5 con la regia di Pier Francesco Pingitore. Il 26 giugno dello stesso anno ha partecipato come “testimonial” alla manifestazione di Rete 4 Sfilata d’amore e moda, serata presentata da Emanuela Folliero. Nel 2010 ha preso parte, come protagonista, ad un lungometraggio dal titolo Stalking, prodotto da Maria Grazia Cucinotta e in concorso al 63º Festival del Cinema di Cannes. Dal 7 gennaio all’11 febbraio 2011 ha partecipato come cantante concorrente alla decima edizione del programma condotto da Carlo Conti I Raccomandati, e dal 23 febbraio dello stesso anno è concorrente dell’ottava edizione del reality show di Rai 2 L’isola dei famosi. Nell’inverno del 2012 è stata arruolata da Rai 2 come opinionista, poi di nuovo concorrente, della nona edizione de L’isola dei famosi. Nell’aprile del 2014 ha inciso un nuovo singolo, una cover della celebre canzone I Love Rock ‘n’ Roll, accompagnato da un video musicale. Il 13 luglio del 2015 ha pubblicato un nuovo singolo dance intitolato Angels.

Nel 2017 ha espresso interesse per il gruppo di estrema destra CasaPound, diventando una militante. L’anno seguente ha abbandonato il partito politico, ammettendo di essere stato un errore.

Chi è Nina Moric? La vita privata

Nina Moric con il figlio Carlos – Foto: Facebook

Dal 2001 al 2007 è stata sposata con l’ex re dei paparazzi italiani, personaggio tv e imprenditore Fabrizio Corona. Nel 2002 la coppia vip del jet set italiano ha avuto un figlio, Carlos Maria. Dopo la separazione da Corona ha spesso manifestato la volontà di chiedere il riconoscimento della nullità del matrimonio per il forte desiderio di risposarsi in chiesa. Ha poi avuto diversi flirt e relazioni d’amore con Massimiliano Dossi, Pasquale Granata, Luigi Mario Favoloso e Vincenzo Chirico.

Nel 2007 è stata coinvolta nell’inchiesta-scandalo Vallettopoli. Due anni dopo è stata diffusa la notizia che la modella fosse stata ricoverata presso l’ospedale Fatebenefratelli per l’assunzione di una massiccia dose di sonnifero. Nel 2013 ha annunciato, nel corso di un’intervista a Verissimo, di essersi fatta rimuovere l’acido ialuronico dal viso a causa di un’allergia. Durante la sua tormentata relazione d’amore con Luigi Mario Favoloso nel 2017, si è diffusa l’indiscrezione relativa al suo presunto e tentato suicidio. Negli ultimi anni è spesso ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso. A marzo 2020 ha rivelato di andare dallo psichiatra per curare i traumi.





Nina Moric – Foto: Facebook





Fabrizio Corona e Nina Moric – Foto: Instagram

Luigi Mario Favoloso e Nina Moric – Foto: Instagram

Nina Moric con Luigi Mario Favoloso – Foto: Facebook

Nina Moric con il fidanzato Luigi Mario Favoloso – Foto: Facebook

