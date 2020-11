Chi è Paolo Brosio? Altezza, età, fidanzata, figli, ragazza, moglie, Grande Fratello e Facebook

Chi è Paolo Brosio? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Ha figli? Come si chiama la sua fidanzata? E la sua ex moglie? Paolo Brosio è un famoso e popolare giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Ora però conosciamo meglio scoprendo la sua età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Paolo Brosio – Foto: Facebook

Chi è Paolo Brosio? La biografia

Paolo Fox – Foto: Facebook

Paolo Brosio è nato il 27 settembre 1956, sotto il segno zodiacale della Bilancia, ad Asti. Non ha tatuaggi, è alto 182 cm e pesa 75 chili. Figlio di Domenico Ettore Brosio, detto Nick perché nato a San Francisco da emigranti astigiani, e Anna Marcacci, Paolo è entrato nel mondo del giornalismo nel 1975, a 19 anni, come collaboratore e pubblicista al quotidiano La Nazione di Firenze per otto anni. Ha diretto, giovanissimo, l’ufficio stampa della squadra di Serie A Pisa Calcio, guidata da Romeo Anconetani, organizzando un’edizione della Mitropa Cup internazionale. Ha una pagina Facebook e un profilo Instagram. Paolo è tifosissimo della Juventus.

Chi è Paolo Brosio? La carriera

Paolo Brosio con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni – Foto: Facebook

Nel 1985 si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università di Pisa con una tesi di filosofia del diritto su Max Weber, con relatore il professor Domenico Corradini dell’Istituto di Filosofia del Diritto. Pochi giorni dopo la laurea, è stato incaricato dal rettore professor Bruno Guerrini di dirigere l’Ufficio stampa e di pubblicare il “Notiziario” dell’Università di Pisa, la prestigiosa rivista mensile ufficiale dell’Ateneo Toscano, insieme al professor Gianfranco Elia, pro-rettore e sociologo di fama internazionale. L’anno successivo è entrato nella redazione del Secolo XIX diretto da Carlo Rognoni, poi viene trasferito come inviato speciale di cronaca nera e giudiziaria della redazione di La Spezia. Nel 1990 ha iniziato a lavorare con la qualifica di inviato speciale a Studio Aperto su Italia 1, dove ha partecipato alle Edizioni Straordinarie della Guerra del Golfo, del disastro della Moby Prince, a casi clamorosi di sequestri di persona da parte della Ndrangheta. Ha lavorato anche per il TG5 e il TG4.

Nel 1997 è passato alla Rai dove ha ricoperto un ruolo fisso alla trasmissione Quelli che il calcio di Fabio Fazio e ha partecipato ad alcuni programmi come Domenica In nel ruolo di co-conduttore nel 2000 e nel 2001, Italia che vai come conduttore nel 2001 e nel 2002 e Linea verde, sempre come conduttore dal 2002 al 2006.

Nel 2006 è stato scelto come inviato nel reality show L’isola dei famosi 4 su Rai 2. Poi ha partecipato all’episodio della sit-com di Italia 1 Belli dentro (2008) andato in onda nel 2012. Nel 2008 è stato inviato nel programma Stranamore, condotto da Emanuela Folliero su Rete 4. È stato telecronista tifoso delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset Premium fino al 2009. Fino al 2010 è stato socio con Marcello Lippi del Twiga, discoteca di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta, della quale detenevano rispettivamente il 30% e il 20% delle quote. Ha poi condotto diversi altri programmi tv e ha preso parte a diversi reality show: dall’Isola dei famosi al Grande Fratello Vip 5.

Chi è Paolo Brosio? La vita privata

Paolo Brosio – Foto: Facebook

Sposato e divorziato da Serenella Corigliano, nel 2004 ha sposato la modella cubana Gretel Coello, da cui ha divorziato nel 2008. Non ha figli. Dopo aver attraversato un periodo di smarrimento a seguito di alcuni eventi negativi, Brosio è diventato un praticante del Cattolicesimo e ha compiuto numerosi pellegrinaggi a Medjugorje, come raccontato nel suo libro del 2009 A un passo dal baratro. Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita in cui parla della riscoperta della fede e della spiritualità legata alle apparizioni di Medjugorje. Il tifoso vip della Juventus ha avuto una love story con l’ex modella polacca Ania Goledzinowska ed è attualmente legato a Maria Laura, che ha 42 anni di meno.