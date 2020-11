Stefano Bettarini bestemmia al Grande Fratello Vip 5? Paolo Brosio e la battuta macabra su Auschwitz e gli ebrei

Stefano Bettarini bestemmia al Grande Fratello Vip 5? Non ha fatto in tempo ad entrare nella Casa più spiata e famosa d’Italia che sarebbe già pronta la squalifica. Dopo la squalifica per bestemmia inflitta al giovanissimo web influencer Denis Dosio, provvedimento disciplinare in arrivo anche per Stefano Bettarini? La frase incriminata non è passata inosservata e ha subito mandato su tutte le furie il popolo della Rete, che chiede a gran voce la sua immediata eliminazione dal GF Vip 5. Anche Paolo Brosio è finito al centro di aspre polemiche per la sua battuta macabra sugli ebrei e Auschwitz.

Stefano Bettarini bestemmia al GF Vip 5?

L’ex calciatore di Sampdoria, Fiorentina e Parma avrebbe pronunciato la bestemmia durante una chiacchierata con i due coinquilini, Pierpaolo Petrelli ed Enock Barwuah. La frase shock dell’ex marito di Simona Ventura ha fatto subito il giro del web e ora sono in molti ad attendere la squalifica dell’ex concorrente dell’Isola dei famosi e di Temptation Island Vip.

Paolo Brosio e la battuta shock su Auschwitz, ebrei e camere a gas

Al centro di roventi e accese polemiche è finito anche il 64enne giornalista, conduttore tv e scrittore Paolo Brosio per una battuta macabra su Auschwitz. Il gieffino ha raccontato ridendo e sghignazzando ad Elisabetta Gregoraci: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi contro gli ebrei ad Auschwitz”. Il giornalista l’ha detta dopo aver sentito un rumore, mentre stava parlando con Elisabetta Gregoraci che è rimasta ammutolita. Il suono era quello di una tendina. Una frase gravissima, che lui ha detto ridacchiando, che ha scioccato davvero tutti.

Si attendono provvedimenti disciplinari seri e duri contro Brosio e Bettarini!