Chi è Roberta Di Padua? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Roberta Di Padua? Biografia, lavoro e vita privata di una delle protagoniste del trono over del people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Roberta Di Padua- foto instagram.com

Chi è Roberta Di Padua? Biografia

Roberta Di Padua nasce a Cassino nel 1982 e lì è cresciuta con la famiglia, ereditando l’amore per la famiglia e i valori veri.

Non si sa molto della vita privata della dama del trono over, tranne che è stata fidanzata con Giuseppe D’Aguanno (fratello di Federico D’Aguanno, ex tronista di Uomini e Donne) dal quale ha avuto un figlio.

Da quello che si evince dai social, poi, Roberta ama distrarsi al mare e trascorrere le vacanze in località calde.

Roberta Di Padua: Lavoro

Le informazioni riguardanti l’occupazione di Roberta Di Padua scarseggiano, ma si sa che ha lavorato nell’ambito politico ricoprendo la carica di assistente del presidente del Consiglio regionale del Lazio Mario Abbruzzese.

Le foto social raccontano di un lavoro come segretaria, senza tuttavia specificare il nome dell’azienda o dell’istituzione.

Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Roberta Di Padua a Uomini e Donne- foto tvdaily.it

Roberta Di Padua arriva nel parterre femminile di Uomini e Donne per trovare il vero amore, risultando sempre schietta, ingenua e fragile.

All’interno del programma ha conosciuto il personal trainer Gianluca Scuotto, ma il rapporto non è andato avanti un po’ per le incomprensioni e un po’ per l’arrivo di Cristina Incorvaia.

Successivamente Roberta ha frequentato Sebastiano Mignosa, ma senza riuscire a uscire con lui dal programma.

Ma l’esperienza è maestra e la bella dama ha iniziato a credere di più in sé stessa e a farsi rispettare come donna.

Il cambio di comportamento ha destato la curiosità di Riccardo Guarnieri, il quale ha frequentato Roberta dopo essersi lasciato con Ida Platano. Il finale della loro storia è nota a tutti.

Roberta non si è data per vinta e ha iniziato a frequentare Armando Incarnato, finendo nuovamente in un triangolo amoroso: lei, Armando e Veronica Ursida.

Nel corso delle ultime puntate del 2019, però, Armando ha deciso di uscire con Veronica per darle un segno del suo interesse. Tuttavia la neo coppia ha iniziato a litigare, lasciando aperti spiragli per Roberta di Padua.

Roberta di Padua: Social

Roberta di Padua figlio- foto instagram.com

Roberta di Padua è molto amata dal pubblico. La dama del trono over vanta oltre 50 mila followers sul suo profilo Instagram e riceve moltissimi like soprattutto per i suoi scatti di famiglia.