Chi è Tommaso Zorzi? Età, altezza, genitori, Iconize, libro, Riccanza, Instagram e fidanzato

Chi è Tommaso Zorzi? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Chi è suo padre? Tommaso Zorzi è un influencer originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza Deluxe e per aver partecipato anche al reality show di Raidue, Pechino Express. A settembre 2020 è stata ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Non ha mai fatto mistero del suo orientamento omosessuale. Chi è il suo fidanzato? Non fa parte del mondo del jet set nazionale. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Chi è Tommaso Zorzi? La biografia

Tommaso Zorzi è nato il 2 aprile 1995, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Milano. Ha una sorella di nome Gaia. Alto 190 chili, pesa 75 chili, capelli biondi, occhi castani e fisico magro per il famoso web influencer. I genitori di Tommaso Zorzi gestiscono due agenzie pubblicitarie e il padre è stato delegato del Teatro alla Scala di Milano. La ricchezza e le tante disponibilità economiche del giovanissimo ragazzo derivano quindi dal lavoro del padre, proprietario di due aziende pubblicitarie di successo. Si è laureato in Economia a Londra. Tommaso ha confessato ai suoi genitori di essere gay quando aveva 18 anni con una mail. Ha tantissimi amici vip del jet set nazionale. Ama molto la moda.

Chi è Tommaso Zorzi? La carriera

Tommaso Zorzi si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come concorrente alla prima edizione di Riccanza. In tv la sua carriera è proseguita come inviato di Sanremo, poi come concorrente nel 2018 di Dance Dance Dance e successivamente anche Pechino Express 2018 in coppia con Paola Caruso. Il 13 maggio 2020 Tommaso Zorzi ha pubblicato il suo primo libro, un romanzo ispirato alla sua vita personale dal titolo: “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” in cui parla dei casi umani e dei fidanzati che il protagonista ha incontrato durante la sua vita. Nel 2020 è nel cast del GF Vip.

Chi è Tommaso Zorzi? La vita privata

Del suo passato amoroso sappiamo che è stato fidanzato con Marco Ferrero, in arte Iconize. A dicembre 2019 ha ufficializzato la sua love story con Armando Condemi.