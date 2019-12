Tommaso Zorzi si è fidanzato con Armando Condemi. Uno dei protagonisti dello show di Mtv Riccanza ed ex concorrente di Pechino Express non è più single. Alcuni giorni fa ha ufficializzato la sua nuova love story con un bellissimo e romantico scatto di coppia condiviso con i follower di Instagram.

Tommaso Zorzi e Armando Condemi si baciano – Foto: Instagram

La dolcissima immagine ritrae i due innamorati su un divano mentre si scambiano un bacio sulla bocca con l’albero di Natale sullo sfondo. Il web influencer ha scritto: “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”.

I suoi fan hanno riempito di commenti entusiastici e felici il suo post. Tanti auguri e complimenti a Zorzi anche da parte di diversi personaggi famosi: dalla sua amica Aurora Ramazzotti al modello ed ex gieffino vip Stefano Sala, da Le Donatella ad Ana Laura Ribas fino a Nicole Mazzocato e Paola Caruso.