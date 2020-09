Priscilla Salerno è senza ombra di dubbio una delle nostre attrici a luci rosse preferite perché rompe gli schemi, non ama sottomettersi a diktat e dice sempre quello che pensa. Una mente benpensante che spesso e volentieri può rappresentare un “pericolo” per alcuni. A noi piace proprio per la sua determinazione, passione, costanza e impegno anche in altri settori oltre al mondo adult: dalla scuola, dove insegna educazione sessuale ai licei in Campania, alla politica. Una donna forte, capace, intelligente e impegnata sia socialmente che politicamente anche in campagne contro il revenge p**n. Oggi Priscilla ha rilasciato un’altra intervista al nostro sito iGossip.it in cui ha parlato di calcio, calciatori e Serie A. Subito dopo il salto, troverete l’intervista esclusiva alla diva a luci rosse di rilievo internazionale e madrina degli AAE (Awards Adult Entertainment) 2020.

Priscilla Salerno, intervista a iGossip.it – Foto: Instagram

Priscilla Salerno e il mondo del calcio

Ciao Priscilla, qual è la tua squadra di calcio del cuore?

Sono nata a Salerno e da sempre sono madrina dell’omonima squadra di calcio. Ovviamente sono una loro sostenitrice da sempre. Sono inoltre sostenitrice dell’associazione Colosseo granata, che si occupa di beneficenza.

Secondo te chi sono i calciatori più sexy del mondo?

Allora, tra i più sexy metto sicuramente Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, Mauro Icardi, e ho sempre avuto un debole per Francesco Totti.

Priscilla Salerno – Foto: Instagram

Chi è il tuo calciatore preferito?

Il mio calciatore preferito resta Cristiano Ronaldo. Lo ritengo prima di tutto un atleta fuori dal comune e poi vederlo giocare mi esalta… è potenza, tecnica e genialità.

E il tuo allenatore preferito?

Il mio allenatore preferito era Mourinho. Ora ti direi che apprezzo molto Mancini e Guardiola.

LA SECONDA SCELTA DI PRISCILLA SALERNO: INTERVISTA ALL’ATTRICE A LUCI ROSSE

Priscilla Salerno – Foto: Instagram

Qual è l’aspetto che non ti piace del mondo del calcio?

Non posso concepire che la gente perda la testa e cada nella violenza in nome dei colori della propria squadra. So bene che molte volte in realtà il tifo è solo una scusa per poter dare sfogo a bassi istinti. So altrettanto bene che la maggioranza dei tifosi sono gente perbene che va allo stadio per stare in compagnia e tifare civilmente la squadra del cuore. Sono nata a Salerno e poi Verona mi ha adottato. Mi dispiace che tra queste due squadre non corra buon sangue.

Che cosa ti piace fare con i tuoi fan? Hai mai avuto richieste particolari?

Con i miei fans ci farei di tutto, ma trovo giusto darmi un contegno! Ricevo richieste di ogni tipo tutti i giorni… e la maggior parte non te le posso dire qui, immagina… sicuramente i piedi stanno andando parecchio ultimamente. C’è chi vuole foto e video, ma soprattutto chi chiede di adorarli. Diciamo che fa sempre piacere.