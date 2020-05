La seconda scelta di Priscilla Salerno: intervista all’attrice a luci rosse

La seconda scelta di Priscilla Salerno. La famosa e popolare attrice a luci rosse originaria di Salerno si è confessata senza filtri e senza censure ai microfoni del nostro sito di cronaca rosa iGossip.it. La bellissima e sexy star di film per adulti non ha risparmiato critiche al vetriolo, come d’altronde aveva già fatto in precedenza, a Rocco Siffredi e a Malena. Ha espresso la sua opinione sulla pandemia da Covid-19 e ha descritto il rapporto con i social e con fan e hater. Subito dopo il salto, troverete l’intervista integrale a Priscilla. Buona lettura!

La pandemia da Covid-19 e la politica

Ciao Priscilla, come stai affrontando questa pandemia da Covid-19?

Questa pandemia è stata molto particolare per me, in quanto ha coinciso con un periodo professionalmente importante. A fine febbraio, quando ancora non si era capita la gravità della situazione, sono partita per gli Stati Uniti, avendo in ballo dei contratti molto importanti con delle case di produzione internazionali. Tempo di arrivare e dopo pochi giorni hanno chiuso tutto… e ovviamente tutte le cose che avevo in ballo sono state congelate. Non è stato facile per me, era più di un anno che stavo organizzando il mio soggiorno americano, con appuntamenti sparsi in più parti d’America. Perdersi d’animo è una cosa che non fa parte di me quindi dopo un primo momento di sconforto mi sono data da fare. Ho sfruttato le mie risorse per utilizzare al meglio il web. Ho in cantiere due nuovi businnes e ho potenziato altri che già avevo. Farò tesoro di questa esperienza, che sicuramente mi ha tolto, ma allo stesso tempo mi ha anche dato tanto. Ho capito meditando e stando tanto tempo con me stessa che forse ogni impedimento è un giovamento (cit. mia nonna). Ho coltivato altri interessi e perché no magari di ritornare a studiare. La politica mi interessa molto… tutti hanno una seconda scelta.

Che idea ti sei fatta su questa emergenza sanitaria internazionale?

Con troppo ritardo si è dichiarata la pandemia. Troppo tardi la Cina ha raccontato la verità. Detto questo ho visto una reazione globale, una grande prova di unità della comunità internazionale. I governi hanno lavorato insieme ed è un fatto positivo. Ora, insieme, bisognerà lavorare alla ripresa economica.

Il mondo a luci rosse e le stoccate ai colleghi

Diversi mesi fa criticasti Rocco e Malena perché vengono trattati come eroi dalle TV. Hai cambiato idea oppure no?

No. Darsi dei titoli in ogni campo è la cosa più ridicola da fare. Per me, Rocco è un vecchio sporcaccione. Malena deve fare ancora tanta strada nel mondo a luci rosse, perché è una showgirl che ama fare televisione. Io mi sono fatta da solo, senza nessuna spinta o raccomandazione. Mi sono arrabbiata perché Malena e Rocco vanno da Barbara D’Urso… poi ho pensato perché io devo andare a fare la pagliaccia da Barbara D’Urso? Forse sono scomoda per la televisione perché dico tutto a tutti di quello che penso senza fare sconti a nessuno… o forse non sono adatta per la tv. Magari posso intraprendere strade migliori di quegli attimi di gloria.

Chi e cosa non sopporti del mondo adult?

Io questo mondo lo amo incondizionatamente, perché è la maggiore espressione della libertà. Anche se bisogna dire che questo mondo è stato umiliato con aggressività, violenza e schifezze varie su internet per fare business. Non farei mai quelle schifezze, neanche nella vita reale. Preferisco essere la Sophia Loren del mondo adult, piuttosto di girare scene di se**o di gruppo. La donna deve godere, ma non deve essere stuprata e violentata per un briciolo di notorietà.

Hai mai avuto flirt con politici? Tra i politici italiani, chi è il tuo sogno erotico?

Non ho mai avuto flirt con politici. Il politico che ammiro per le sue numerose qualità è Silvio Berlusconi, ma purtroppo non ho mai avuto niente a che fare con lui… è un uomo con le pa**e.

Che cosa vorresti dire agli hater che ti criticano sui social? E ai tuoi fan?

Vi dico la verità, non abbiamo molti hater. Ho tantissimi fan che mi adorano. Io li amo. Ho sempre un sorriso per loro ed è grazie a loro se sono famosa. Colgo l’occasione per salutarli con grande affetto e amore. Ho avuto problemi nella mia sfera sentimentale, ma non con gli hater o fan. Sono contenta, diciamo che uno dei miei sogni si è realizzato. Ora ci sono altri sogni da realizzare…